2018-12-18T17:21:54+03:00
Общество

Участницы конкурса красоты «Мисс Черноземье 2018» не согласны с мнением жюри

Претендентка из Липецка на корону: «Я была уверена, что выиграю»
Юлия КЛЮЕВА
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Конкурс красоты «Мисс Черноземье 2018»Конкурс красоты «Мисс Черноземье 2018»Фото: Предоставлено
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В минувшее воскресенье, 16 декабря, в Курске состоялся финал конкурса «Мисс Черноземье 2018». За корону и главный приз - возможность участвовать в международном конкурсе красоты «Мисс Черное море», боролись девушки из Орла, Воронежа, Тамбова, Курска и Липецка. Наш город представляла липчанка Маргарита Калмыкова (на фото третья справа).

Красавицы 16-26 лет соревновались в интеллектуальном туре, продемонстрировали свои творческие номера, а также прошлись по подиуму в свадебных платьях и купальниках. Девушек оценивали члены жюри. Именно они и выбрали победительницу. Корону получила тамбовчанка Елизавета Семенко.

«КП-Липецк» удалось пообщаться с липчанкой Маргаритой Калмыковой. Девушка призналась, что была уверена в своей победе. Однако, судьи решили иначе. Но Маргарита верит, что у нее все еще впереди.

- Когда меня позвали на конкурс «Мисс Черноземье», я сразу же согласилась, - рассказала участница из Липецка. – Я получила невероятные эмоции. Познакомилась с участницами, все девочки интересные и талантливые. В каждом номере я выкладывалась по максимуму. Конечно, хотелось выиграть. Не согласна с мнением жюри, причем не только я. Но я не унываю и иду дальше. Это мой первый конкурс, поэтому все еще впереди.

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