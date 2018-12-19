Телевидение НЛМК – лучшее корпоративное медиа России

НЛМК-ТВ, корпоративное СМИ Группы НЛМК, признано лучшим корпоративным телевидением 2018 года по итогам Национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити». На фестивале отметили удачный опыт НЛМК-ТВ по созданию коротких форматов видеоконтента и вовлеченность телевидения в решение актуальных проектов компании.

Национальный конкурс корпоративных медиа нацелен на раскрытие потенциала различных информационных ресурсов предприятий и организаций, поддержку наиболее успешных региональных корпоративных изданий, веб-сайтов и интранет-порталов, радио- и телестудий. В его различных номинациях в этом году участвовали почти 140 медийных ресурсов компаний России. В фестивале корпоративного видео и ТВ свои проекты показывали представители корпоративных медиа из полутора десятков компаний. Победителей определял экспертный совет в составе авторитетных российских специалистов в области коммуникаций, представителей PR-департаментов ведущих компаний и журналистов из федеральных СМИ.

НЛМК-ТВ создано в 2016 году. С 2017 года программы телевидения распространяются по сети, которая объединяет все российские компании Группы НЛМК в Екатеринбурге, Старом Осколе, Калуге, Липецке, Заринске, Ревде, Нижних Сергах, Березовском. Ежедневное вещание идет на более 130 экранах в подразделениях Новолипецкого комбината и более 100 экранах в на других предприятиях компании. Сюжеты о НЛМК работники предприятий могут увидеть в производственных цехах и АБК, в столовых и на проходных, в поликлиниках и спорткомплексах. В ряде цехов НЛМК на экранах кроме новостных программ отображаются производственные показатели в режиме онлайн. В ближайших планах НЛМК-ТВ расширение количества точек вещания до 335.

Награждение лауреатов прошло в Москве на XIII Национальной конференции корпоративных медиа.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.