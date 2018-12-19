2018-12-19T09:52:59+03:00
Общество

В Липецкой области торжественно открыли новый Дом культуры

Красную ленточку перерезали в селе Хрущёво-Подлесное Данковского района
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Ранее там был ДК, но в 2011 году его признали аварийным и закрыли, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. До сегодняшнего дня восемь творческих клубов теснились в помещении сельсовета. Зрительный зал нового досугового центра рассчитан на 100 человек. Всего в Хрущево-Подлесном 546 жителей. Открытия ДК ждали давно и на праздник пришли всем селом. Жители рассказали, что многие из них лично контролировали стройку, ведь для маленького населенного пункта Дом культуры - единственная возможность интересно повести время.

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В итоге жители Хрущево-Подлесного получили многофункциональное учреждение, оснащенное самым современным оборудованием. У них появилась возможность посещать культурно-массовые мероприятия и библиотеку с компьютерным оборудованием, а также участвовать в занятиях творческих коллективов. На церемонии открытия врио главы областной администрации Игорь Артамонов подарил Дому культуры новый телевизор и сообщил, что программа строительства сельских ДК будет продолжена.

В поездке Игоря Артамонова сопровождала супруга. Вместе они пообщались с местными мастерами, занимающимися вышивкой, бисероплетением, работой по дереву. Врио главы региона отметил, что продажа изделий ручной работы может приносить неплохой доход. Однако мастерам, живущим в деревнях и селах, нужна помощь в организации продаж через интернет.

«Мы должны проработать этот вопрос, и такое поручение я дал. Во всем мире изделия ручной работы очень ценятся. И я увидел здесь очень высокий уровень мастерства. Нужно поддержать местных жителей. Помочь им стать известными», - сказал Игорь Артамонов.

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47% населения Липецкой области живут в малых селах. Создание условий для организации досуга, стимулирования творческого развития этой категории является одним из приоритетных направлений деятельности администрации региона. Всего в этом году будет открыто 10 сельских домов культуры, построенных по областной программе.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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