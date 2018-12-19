В Липецке подводят итоги проекта «Безопасные и качественные дороги»

За два года в него вложено свыше 2,8 млрд рублей, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Всего отремонтировано 204 км дорожного покрытия: на 69 км дорог регионального значения и на 135 км городских улиц в Липецке, Ельце и райцентре Грязи. Еще 5 км проезжей части отремонтировали капитально. Стоимость ремонта дорожного покрытия обошлась в 2,051 млрд рублей. Плюс 610 миллионов израсходовано на ремонт тротуаров и работы по замене бортового камня. В целом отремонтировано 52,3 км тротуаров.

На установку 5440 новых дорожных знаков потрачено 30 млн рублей, а 12 км дорожного ограждения обошлись в 27,8 млн рублей. 57,4 млн ушло на замену 114 светофоров. Дорожной разметки нанесено 29,5 тыс. квадратных метров, стоимость работ составила 19 млн рублей. На водоотведение ливневых вод израсходовано 1,5 млн рублей, на устройство 3,8 км линий наружного освещения - 1,6 млн рублей, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

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Приоритетный проект Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» стартовал в 2017 году. Его задачей в Липецкой агломерации - доведение 85% автотрасс до нормативного состояния и снижение количества очагов аварийности на 86%. В агломерацию вошли муниципальные образования Липецк, Елец и Грязи, а также дороги, их соединяющие. С 2019-го проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» станет национальным и охватит территорию всей области. Он продлится до 2024 года.

Цели, поставленные перед агломерацией, остаются прежними, но в связи с увеличением финансирования показатели должны быть достигнуты на год раньше, чем заявлялось в предыдущем проекте.

«Липецкие дорожники доказали, что в нашей стране можно создать прекрасные транспортные магистрали, позволяющие успешно развиваться экономике и улучшать жизнь населения», - процитировали в пресс-службе региона слова врио руководителя Игоря Артамонова.

Он выразил уверенность, что липецкие дорожники справятся с удвоенной нагрузкой и смогут превратить Липецкую область в регион с одними из лучших дорог в стране.

До 2024 года на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется выделить 29,5 млрд рублей. В 2019 году предусмотрено финансирование в размере 3,4 млрд рублей: 1,5 млрд предоставит бюджет региона, а 1,9 млрд профинансируют из федерального бюджета. На эти средства предстоит отремонтировать 275 км автодорог в области и снизить на 10% количество мест концентрации ДТП.

Фото: сайт администрации Липецкой области.