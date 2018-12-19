2018-12-19T09:58:09+03:00
Общество

Липецкие кадровые практики вошли в число лучших в России

Подведены итоги ежегодного всероссийского конкурса
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Липецкий опыт признан одним из лучших по итогам конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» с участием представителей Администрации Президента Российской Федерации, - сообщает пресс-служба администрации региона. Всего на конкурс поступило 174 заявки от федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций. В финальный этап вышло 95 лучших кадровых практик, в том числе и проекты нашего региона.

По итогам Всероссийского конкурса две кадровые практики - «Цифровизация кадровых процессов Липецкой области» и «HR-диджитализация» - стали призерами и удостоены второго места. Администрации Липецкой области объявлена Благодарность Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Кроме того, представители управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области приняли участие в выставке кадровых практик и вошли в число лучших регионов, чьи проекты предложены для детального изучения и дальнейшего тиражирования.

Липецкая область является примером региона с системной и выверенной кадровой политикой. Неслучайно передовой опыт липчан по использованию современных подходов к процессу формирования кадрового резерва и обучения госслужащих востребован на всероссийском уровне. «Внедрение современных технологий позволяет прозрачно и оперативно осуществлять кадровую политику, формируя грамотные и эффективные управленческие команды, способные решать самые сложные задачи», - считает врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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