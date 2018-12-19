2018-12-19T16:06:05+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «1 миллиард будет выделен на повышение зарплат бюджетникам»

Деньги выделят из областного бюджета, сообщили в пресс-службе администрации области
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Там пояснили, что в соответствии с распоряжением врио главы администрации области Игоря Артамонова, повышение зарплат бюджетников Липецкой области на 10 процентов планируется с января 2019 года. Из областного бюджета на эти цели будет дополнительно выделен 1 млрд. рублей.

Значительно увеличится в 2019 году финансовая поддержка муниципальных образований по всем основным направлениям социально-экономического развития. Особое внимание будет уделено привлечению внебюджетных средств и поиску резервов дополнительных доходов в казну муниципалитетов.

«Вся деятельность областной власти направлена на решение проблем людей. И делать это мы будет на новом качественном уровне», - цитирует пресс-служба слова Игоря Артамонова. Для этого команда лидеров региона меняет подходы к методам управления, ставя амбициозные цели и используя конкурентные преимущества, уточнили в пресс-службе.

Фото: Владимир КУЛИК.

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