2018-12-19T17:02:49+03:00
Экономика

Липецкэнерго реконструирует ВЛ 110 кВ «Двуречки»

Липецкие энергетики проводят реконструкцию ВЛ 110 кВ «Двуречки в соответствии с годовой инвестиционной программой
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Эта линия протяженностью двадцать километров была построена более сорока лет назад. Она обеспечивает электроснабжение сел Липецкого и Грязинского районов, а также промышленные объекты Особой экономической зоны «Липецк».

В течение двух месяцевна воздушной линии проводится комплекс мероприятий по замене изношенного провода на новый, замене изоляторов,осуществляется установкасовременных композитных опор взамен дефектных, а также ведется работа по замене18 километров грозозащитного троса.

Для выполнения последней задачи требовались временные отключения света в домах жителей, которые питаются от данной линии, но электроснабжение уже сегодня будет восстановлено. Установленный энергетиками новый грозозащитный тросдолговечен и не подвержен коррозии. Он обеспечит безопасность проживающих здесьлюдей и повысит надежность электроснабжения района, ведь новое оборудование позволит избежать отключения света во время непогоды.

Работы на ВЛ продолжатся и в январе будущего года, но отключения света для выполнения плановых работ уже не потребуется.

Реклама Фото предоставлено пресс-службой Липецкэнерго

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