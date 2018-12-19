Из 40 найденных липчанами подозрительных предметов, 12 оказались опасными

В эту среду, 19 декабря, в Управлении Росгвардии по Липецкой области подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 год. В рамках мероприятия начальник Управления полковник полиции Александр Овсянников встретился с журналистами.

Начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников встретился с журналистамиФото: Юлия КЛЮЕВА

Александр Овсянников рассказал о командировках сотрудников подразделений Росгвардии на Северный Кавказ. В основной массе, там работают подразделения СОБР и ОМОН. В этом году – без потерь. На сегодняшний день ни один сотрудник регионального Управления не находится на Кавказе. Порядка 15% личного состава поедут туда весной. После у начальника регионального Управления Росгвардии спросили, как обстоят дела с охраной школ в регионе.

- Мое личное мнение – 100% безопасность гарантировать никто не может, - честно ответил Александр Овсянников. – Даже если поставить 6-метровый забор, видеокамеры и металлодетекторы. Наши подразделения занимаются технической составляющей. Мы устанавливаем «тревожные кнопки», как в городе, так и в районах. 28 экипажей в течение суток работают на территории Липецка. По сигналу они должны максимально быстро прибыть на объект. Приблизительно, в течение 5-7 минут.

В Управлении Росгвардии по Липецкой области подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 год.

Также Александр Овсянников сообщил, что в Липецкой области более 29 тысяч человек являются владельцами оружия. Причем у некоторых на руках несколько единиц оружия, в том числе нарезное. Около 100 человек в возрасте от 18 до 21 года также имеется оружие. В основном – травматическое и газовое.

Начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников встретился с журналистамиФото: Юлия КЛЮЕВА

За 2018 год сотрудники Росгвардии совершили около 40 выездов по Липецку и области на проверку сообщений о подозрительных предметах.

- Работаем в круглосуточном режиме, - прокомментировал этот вопрос полковник. – На место выезжает три человека – кинолог, сапер и водитель. Степень опасности определяется на месте. В 12 случаях из 40 предметы действительно представляли опасность – гранаты, мины, взрывчатые вещества.