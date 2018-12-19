В Липецке «Crazy ёлки» заполонят площадь у "Звездного"

В эту субботу, 22 декабря, в Липецке состоится фестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-Липецки». В рамках мероприятия пройдет конкурс «2019 елок». «Crazy ёлки», «Ёлки-великаны», «Ретро-елки» украсят площадь возле СК "Звездный".

Фантазии липчан нет пределаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, организаторы конкурса собрали уже более 300 работ липчан. Дерево, бумага, ткань, стекло, пластилин - эти елки могут быть сделаны из любого материала. Главное, креативность! Елки с размером в рост человека, миниатюрные экспонаты, поделки помещенные внутрь стеклянного шара - все это липчане увидят на фестивале. А лучшие работы выставят на площади перед "Звездным".

Хотя времени осталось совсем мало, липчане еще могут подать свои работы с заявками в ГДМ "Октябрь". Адрес: площадь Петра Великого, 6. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (4742) 23-96-84.