Куриные яйца в Липецке подорожали из-за цен на бензин, ЖКХ и кормов

В Липецке, как и по всей стране, отметили резкий рост цен на куриные яйца, поэтому областное агентство содействия развитию торговой деятельности решило выяснить причину подорожания. Как пояснили в учреждении, цены на яйца сильно зависят от сезона – осенью куры несутся хуже, падает объем производства, возникает дефицит, из-за которого растут отпускные цены.

Но этой зимой, помимо сезона, сказались и другие факторы – цены на бензин, повышение тарифов ЖКХ и подорожание кормов. Кроме этого, по данным агентства, из-за птичьего гриппа временно закрылся один из крупнейших производителей ПФ «Бобровская», перестали поставлять яйца из Азербайджана, а также банкротится из крупных птицефабрик в Орловской области. Итог: минус 100 млн штук яиц. Это привело к ажиотажу со стороны торговых сетей. Липецкая «Экоптица» подняла отпускные цены из-за новой упаковки, сейчас отпускная цена на предприятии от 61 рубля за десяток до 65 рублей, в зависимости от категории.

Сотрудники агентства связались с птицефабриками Московской, Воронежской и Рязанской областей и выяснили, что ни на одной из фабрик нет свободных объемов – вся продукция идет на контракты, заключенные до конца января 2019 года.

Но, помимо производителей и сопутствующих факторов, свою лепту внесли и конечные продавцы – крупные торговые сети. С начала декабря цены на яйца выросли во всех супермаркетах. Причем в некоторых за 3 недели яйца подорожали на 56%. Рекорд побили цены на яйцо из других регионов. Например, яйца 2 категории из Пермского края в липецких магазина крупной региональной сети стоят 79.99 рублей за десяток, 1 категории – до 84.99 рублей за десяток, яйцо отборное из Свердловской области продают за 86.99 р.

В торговых сетях, которые сотрудничают с липецкими производителями, яйца стоят почти в полтора раза дешевле, та же 1 категория 59.99 р. за десяток.

Но даже с учетом подорожания, по данным официальной статистики, цены на яйца в Липецкой области остаются самыми низкими среди 18 регионов ЦФО.