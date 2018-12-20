Игорь Артамонов обсудил меры содействия работникам старшего возраста

Врио главы администрации Липецкой области принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе, - сообщили в пресс-службе региона.

На заседании руководители регионов Центрального федерального округа и федеральных органов исполнительной власти обсудили актуальные вопросы защиты интересов работников предпенсионного возраста.

По словам председательствующего полномочного представителя Президента в ЦФО Игоря Щёголева, защита интересов работников старшего возраста для ЦФО является один из приоритетов работы. И для решения поставленных главой государства задач необходима слаженная работа всех структур: и федеральных, и региональных и муниципальных.

Министерством труда и социальной защиты РФ разработаны дополнительные законодательные гарантии, защищающие интересы работников старшего возраста. Прежде всего, содействие занятости граждан, находящихся в предпенсионном возрасте. С 2019 года не менее 75 тысяч человек ежегодно будут проходить обучение альтернативным специальностям. На эти цели в федеральном бюджете с 2019 по 2024 год предусмотрено 30 млрд рублей.

Важная роль отводится трехсторонним комиссиям по регулированию социально-трудовых отношений в защите интересов работников старшего возраста. «Это формат, который позволит действовать упреждающе, не допуская нарушения прав работников или снижения уровня их социальных гарантий», – отметил Игорь Щёголев.

В завершение заседания врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов вместе с главами других регионов ЦФО, председателем Координационного совета РСПП в ЦФО Михаилом Кузовлевым и председателем Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО Анатолием Сыроквашей подписали окружное трехстороннее соглашение на 2019-2021 годы.

Соглашение предусматривает обязательства сторон по реализации совместных мер, направленных на повышение уровня и качества жизни жителей регионов округа, защиту прав и интересов работников.

Фото: сайт администрации Липецкой области.