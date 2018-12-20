2018-12-20T11:51:22+03:00
Общество

Липецкие специалисты будут перенимать опыт у «Росатома»

Полученные знания они применят в отраслях здравоохранения и ЖКХ
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Договоренность об этом была достигнута во время встречи врио главы региона Игоря Артамонова с представителем Госкопорации «Росатом» Константином Грабельниковым, сообщили в пресс-службе администрации.

Врио главы и представитель корпорации обсудили программу «Бережливый регион», разработанную «Росатомом» и направленную на эффективность работы с бюджетными средствами. Липецкая область уже несколько месяцев является участницей проекта. По мнению Игоря Артамонова, «Бережливый регион» поможет снизить бюджетные расходы, которые в ближайшем будущем увеличатся из-за повышения заработной платы сотрудникам бюджетных организаций.

«Мы приняли решение увеличить с января следующего года на 10% зарплату бюджетникам. Для этого необходим миллиард рублей. Средства есть, но они будут требоваться ежегодно. Поэтому перед нами стоит задача найти эти деньги за счет применения инструментов бережливого производства, прозрачных и эффективных расходов бюджета», - цитирует пресс-служба слова Игоря Артамонова.

Вскоре в «Росатом» отправятся несколько десятков представителей из Липецкой области, которые будут перенимать опыт работы в этой структуре.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

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