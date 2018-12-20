2018-12-20T15:14:52+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Инвесторы отмечают улучшение деловых отношений»

Рассмотрены и одобрены бизнес-планы новых инвесторов
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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов вчера провел заседание Экспертного и Наблюдательного советов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», - сообщает пресс-служба администрации региона. Рассмотрены и одобрены бизнес-планы новых инвесторов. Заявленный объем инвестиций составил 9,2 млрд. рублей. Планируется создать около 500 рабочих мест. Предприятия будут возводиться на Грязинской площадке ОЭЗ.

ООО «Эгида» построит завод по производству современного высокотехнологичного пенополиуретана. Продукция нового предприятия будет востребована в производстве мебели, автомобилестроении, текстильной и строительной промышленности. Общий объем инвестиций составит 1,3 млрд. рублей. Завод приступит к выпуску продукции в конце 2020 года.

ООО «Кунстштоф-АТ-Рус» инвестирует около 2,9 млрд. рублей в создание автоматизированного предприятия на основе лучших немецких практик по изготовлению пластиковых деталей для автомобильной промышленности и производителей «белой» техники. В числе основных потребителей продукции нового завода такие всемирно известные заводы, как Фольксваген, Ауди, Порше, Мерседес, BMW, Whirpool, Beko. Площадь земельного участка составляет 5 гектаров. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2020 год.

ООО «Липецкий офсетный комбинат» создаст универсальное высокотехнологичное производство полиграфической продукции технического назначения. Широкий спектр продукции нового предприятия будет включать в себя упаковочные материалы, применяемые при производстве молока, соков, других продуктов питания и фармацевтических товаров. По основным направлениям продукция проекта является импортозамещающей. Объем инвестиций – 5 млрд. рублей. Под строительство завода выделено 8 гектаров земли.

На заседании были протестированы механизмы рассмотрения и утверждения новых инвестпроектов в информационно-цифровом режиме. Электронный формат используется впервые среди российских особых экономических зон и реализуется в рамках пилотного проекта. Применение современного формата позволяет оптимизировать процесс согласования инвестиционных планов и сократить сроки получения статуса резидента новыми предприятиями.

По итогам работы Игорь Артамонов отметил, что рассмотрение бизнес-планов новых инвесторов стало более пристальным. «Мы хотим быть уверены в инвесторах, - заявил врио руководителя региона. – В том, что они вместе с нами будут развивать Липецкую область, инвестировать объемно, платить достойную зарплату». Игорь Артамонов добавил, что инвесторы заинтересованы в эффективном взаимодействии. «Многие отмечают улучшение деловых отношений и оперативность в принятии решений. Это хороший знак», - считает Игорь Артамонов.

Всего на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» одобрены к реализации 62 проекта компаний из 16 стран с объемом заявленных инвестиций 195 млрд. рублей. За все время работы особой экономической зоны объем освоенных инвестиций превысил 59 млрд. рублей, создано свыше 4 тыс. рабочих мест. При этом объем произведенной продукции составил 83 млрд. рублей, а объем налоговых и таможенных отчислений – 11,6 млрд.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

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