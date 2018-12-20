2018-12-20T15:48:04+03:00
Общество

«Ростелеком» лидирует на рынке виртуальных мобильных операторов для бизнеса

В исследовании отмечается, что для рынка MVNO в России характерны быстрые темпы роста
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Согласно исследованию ТМТ Consulting, «Ростелеком» занял первое место на рынке виртуальных мобильных операторов (MobileVirtualNetworkOperator, MVNO) для бизнеса по итогам третьего квартала 2018 года. Доля «Ростелекома», по информации аналитического агентства, составила 56%. ТМТ Consulting прогнозирует, что по итогам 2018 года и на перспективу нескольких лет лидеры сегментов сохранят свои позиции.

В исследовании отмечается, что для рынка MVNO в России характерны быстрые темпы роста. Так, по итогам третьего квартала 2018 года общее число абонентов виртуальных сетей достигло 6,7 млн, по итогам года ожидается достижение отметки 7 млн, что соответствует росту за год на 18%. При этом абонентская база всего мобильного рынка останется на прошлогоднем уровне, сообщают аналитики.

Сектор услуг для бизнес-потребителей, в котором все активнее действует «Ростелеком» растет еще быстрее: по прогнозу ТМТ Consulting, в 2018 году ожидается рост этого рынка на 23%.

Всего, по данным ТМТ Consulting, лицензиями на оказание услуги по модели MVNO в России обладает свыше 70 компаний, однако рынок по-прежнему в основном формируют ведущие игроки.

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