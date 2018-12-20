2018-12-20T15:56:40+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Важно подготовить высококвалифицированных специалистов»

Игорь Артамонов встретился с членами Союза промышленников и предпринимателей региона
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов вчера обсудил с руководителями крупнейших предприятий вопросы привлечения инвесторов и подготовки высококвалифицированных специалистов для отраслей промышленности.

Специалисты ПАО «НЛМК» рассказали, что работают над привлечением контрагентов в особую экономическую зону «Липецк». Сегодня для производства одной тонны стали завозят три тонны сырья. Выгоднее производить все необходимое на территории области, а не завозить из других регионов.

Игорь Артамонов отметил, что недостаточно строить заводы на территории области, важно подготовить высококвалифицированных специалистов для отраслей промышленности. «Сегодня резиденты ОЭЗ испытывают дефицит кадров. Не хватает высококвалифицированных рабочих», - рассказал начальник управления инновационной и промышленной политики Липецкой области Алексей Щедров. Учреждения среднего специального образования в регионе не готовят специалистов со знаниями в сфере IT технологий, добавил Игорь Артамонов. Ситуацию необходимо исправлять.

«Перепрофилирование на новые специальности, создание системы переподготовки кадров, высокотехнологичного образования и прогрессивного общества - наша стратегическая задача. Все начинания в этой сфере будут однозначно поддержаны», - заявил Игорь Артамонов.

Врио главы области ждет предложений и идей от руководителей предприятий и средних специальных учебных заведений региона. Представители бизнеса заинтересованы в обучении кадров и вполне могут поучаствовать в софинансировании образовательных программ. Более конкретные решения обсудят на следующей встрече.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

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