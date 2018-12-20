2018-12-20T21:39:46+03:00
Общество

Лучшим сотрудникам Липецкой Росгвардии вручили награды

По словам Игоря Артамонова, подразделение Липецкой области на хорошем счету в Российской Федерации [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Управлении Росгвардии по Липецкой области наградили лучших сотрудниковВ Управлении Росгвардии по Липецкой области наградили лучших сотрудниковФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую среду, 19 декабря, в Управлении Росгвардии по Липецкой области подвели итоги работы за 2018 год. На расширенном заседании присутствовал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он поблагодарил сотрудников Росгвардии за их службу, а также отметил, что подразделение Липецкой области находится на хорошем счету в Российской Федерации.

В Управлении Росгвардии по Липецкой области наградили лучших сотрудников Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Управлении Росгвардии по Липецкой области наградили лучших сотрудниковФото: Юлия КЛЮЕВА

- Всегда приятно бывать в таких коллективах, где чувствуешь энергетику и заряженность на несение службы, решение задач, - выступил Игорь Артамонов. – Судя по тому, что мы не имеем серьезных происшествий в Липецкой области, вы несете эту службу отлично. Я вижу здесь много людей с наградами. Это заслуженные люди, чей труд оценила Родина. За те 2 года, что существует Росгвардия, вы достигли уже больших результатов. И от жителей области я хочу выразить вам благодарность. И пожелать успехов в новом году!

Заседание в Управлении Росгвардии по Липецкой области.Итоги работы за 2018 год

После сотрудникам Управления вручили награды. Оперуполномоченный СОБР Управления Росгвардии получил благодарность от Владимира Путина «За заслуги в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». Лучшим сотрудникам Управления вручили ведомственные награды.

В Управлении Росгвардии по Липецкой области наградили лучших сотрудников Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Управлении Росгвардии по Липецкой области наградили лучших сотрудниковФото: Юлия КЛЮЕВА

Начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников встретился с журналистами. Он рассказал о командировках сотрудников подразделений на Северный Кавказ. Собравшиеся обсудили вопрос безопасности в школах Липецка и области. Александр Овсянников сообщил, сколько у липчан оружия на руках. Сколько выездов на проверку сообщений о подозрительных предметах совершили сотрудники.

Лучшим сотрудникам Росгвардии Липецкой области вручили награды.

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