Лучшим сотрудникам Липецкой Росгвардии вручили награды

В минувшую среду, 19 декабря, в Управлении Росгвардии по Липецкой области подвели итоги работы за 2018 год. На расширенном заседании присутствовал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он поблагодарил сотрудников Росгвардии за их службу, а также отметил, что подразделение Липецкой области находится на хорошем счету в Российской Федерации.

В Управлении Росгвардии по Липецкой области наградили лучших сотрудниковФото: Юлия КЛЮЕВА

- Всегда приятно бывать в таких коллективах, где чувствуешь энергетику и заряженность на несение службы, решение задач, - выступил Игорь Артамонов. – Судя по тому, что мы не имеем серьезных происшествий в Липецкой области, вы несете эту службу отлично. Я вижу здесь много людей с наградами. Это заслуженные люди, чей труд оценила Родина. За те 2 года, что существует Росгвардия, вы достигли уже больших результатов. И от жителей области я хочу выразить вам благодарность. И пожелать успехов в новом году!

Заседание в Управлении Росгвардии по Липецкой области.Итоги работы за 2018 год

После сотрудникам Управления вручили награды. Оперуполномоченный СОБР Управления Росгвардии получил благодарность от Владимира Путина «За заслуги в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». Лучшим сотрудникам Управления вручили ведомственные награды.

В Управлении Росгвардии по Липецкой области наградили лучших сотрудниковФото: Юлия КЛЮЕВА

Начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников встретился с журналистами. Он рассказал о командировках сотрудников подразделений на Северный Кавказ. Собравшиеся обсудили вопрос безопасности в школах Липецка и области. Александр Овсянников сообщил, сколько у липчан оружия на руках. Сколько выездов на проверку сообщений о подозрительных предметах совершили сотрудники.