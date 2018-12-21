2018-12-21T12:04:25+03:00
Экономика

Энергия развития: свет зажгли в новостройках и на предприятиях

Липецкэнерго подключило к сетям социально-значимые объекты
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Новостройку на 500 квартир подключилк электрическим сетям филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». Дом на улице Осканова в микрорайоне Елецкий будет сдан в эксплуатацию уже в этом году. В настоящий момент исполнено присоединение по первому этапу - проложена кабельная линия и построена воздушная линия электропередачи. Заселят высотку в двадцать этажей в начале 2019 года. В новом годусилами ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» будет построена новая трансформаторная подстанция и проложены питающие линии электропередачи для бесперебойного электроснабжения новостройки.

Ещё одним значимым объектом, присоединенным к сетям МРСК Центра является тепличный комплекс агрокомплекс "Агро Альянс Липецк" в Хлевенском районе общей площадью 110 гектаров. Липецкэнерго построило двенадцать километров линий электропередачи в рекордно сжатые сроки: вместо положенных двух лет по договору технологического присоединения работы были выполнены всего за девять месяцев.

- Трасса воздушно-кабельной линии оказалась не простой. Линия пересекла федеральную трассу М-4, работы проводились методом горизонтально-направленного бурения. Также часть линии прошла по пересеченной местности. Таким образом, Липецкэнерго вышло на новый качественный уровень работы с клиентами, - сообщил начальник управления технологических присоединений Липецкэнерго Эдуард Качура.

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Также в кратчайшие сроки Липецкэнерго обеспечило возможность электроснабжения резидента особой экономической зоны «Тербуны». Предприятие «Агробитхолод" строитзавод по заморозке овощей. Для этого производства потребовалась максимальная мощность 3 200 киловатт. По договору энергетики могли закончить работы в 2020 году, однако уже сегодня предприятие может быть подключено к электрическим сетям.

- Без электроэнергии невозможно динамичное развитие региона, и мы это понимаем, как никто другой. Именно поэтому подключение к электросетям предприятий и социально-значимых объектов в кратчайшие сроки - одна из приоритетных задач Липецкэнерго. Сегодня у нас есть для этого и грамотные специалисты, и необходимая техника. Именно поэтому мы находим оптимальные технические решения даже в самых сложных ситуациях, - сообщил директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

76 мегаватт дополнительной мощности обеспечило Липецкэнерго региону за одиннадцать месяцев этого года. Это значит, что свет вспыхнул в окнах трех тысяч домов, цехов и предприятий.

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Фото предоставлено пресс-службой Липецкэнерго

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