Сотрудники липецкого управления ЖКХ не рады уходу начальника

На днях стало известно, что пост начальника регионального управления ЖКХ покидает Юрий Костин. Он возглавил ведомство в июле этого года. Информацию подтвердили в Управлении.

- Юрий Алексеевич действительно написал заявление по собственному желанию, - сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе управления. – Работники очень уважительно к нему относятся. Для нас эта новость стала большим расстройством. Мы довольны его работой, его отношением к коллективу. Все вопросы он решал быстро, четко, грамотно. За полгода его работы сделано довольно много. Аварийно-диспетчерская служба – его инициатива. Это единая компания, куда можно позвонить и квалифицированные люди решат ваш вопрос, относительно ЖКХ. Тарифы ТКО – каждый день на контроле Костина. Установить АТП, в том числе, в старых домах, тоже его идея. Благодаря этим пунктам жильцы сэкономили приличную сумму денег. Юрий Костин вполне заслуженно занимал пост начальника Управления. Он знает эту «кухню» изнутри.

Напомним, Юрий Костин родился в 1971 году в городе Орджоникидзе, Республика Северная Осетия – Алания. В 1993 году окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище им. Тульского пролетариата. Послу – Военно-инженерную академию в Москве. А в 2005 году – Орловскую региональную академию государственной службы.

Служил в пограничных войсках. С 2001 года работал главным инженером на предприятиях Липецка. С 2005 по 2009 год – заместитель генерального директора ООО «Городская управляющая компания «Правобережная». Занимал руководящие должности в частных компаниях. С 2011 года занимал пост генерального директора ООО «Управляющая компания «Университетский».