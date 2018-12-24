2018-12-24T10:39:54+03:00
Экономика

Липецкие энергетики поздравили своих ветеранов с профессиональным праздником

В преддверии Дня энергетика в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие более 50 ветеранов энергетической отрасли, руководство и сотрудники предприятия
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Директор Липецкэнерго Сергей Коваль в своем приветственном слове тепло поздравил всех ветеранов с наступающим праздником, поблагодарил за многолетний труд и заложенные традиции.

- Вы создали прочный фундамент, на котором сегодня базируется липецкая энергетика.Благодарю за ваш практический опыт и преданность профессии. От всего сердца поздравляю с праздником! Пусть ваши сердца будут согреты вниманием и заботой близкихиродных, а каждый день полон счастливых моментов и теплых улыбок! – обратился к собравшимся Сергей Коваль.

Молодые специалисты отметили, что мастерству в решении самых разных производственных задач они научились у ветеранов и поблагодарили их за стабильность в настоящем и уверенность в будущем. В ответ ветераны выразили признательность руководству за сохранение добрых традиций, а также душевное тепло и заботу со стороны коллектива компании.

Подарком для ветеранов стал концерт, организованный силами специалистов филиала. В этот день для них звучали песни и стихи. Праздничная программа также включала в себя конкурсы, в которых ветераны принимали активное участие.Особым поздравлением стал красочный фильм о работе и достижениях Липецкэнерго за последний год.

Реклама Фото предоставлено пресс-службой Липецкэнерго.

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