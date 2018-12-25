НЛМК поздравил лучших юниоров Липецка

На НЛМК поздравили воспитанников спортивных школ Липецка, которые добились в течение года высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях.

Представители НЛМК и благотворительного фонда «Милосердие» вручили юниорам дипломы и денежные сертификаты для приобретения спортивной формы и инвентаря. Подарки получили 13 воспитанников спортивных школ и школ олимпийского резерва по легкой атлетике, стендовой стрельбе, волейболу, вольной борьбе, лыжному спорту, академической гребле, большому теннису и шахматам. За значительные достижения в воспитании юных спортсменов их наставникам вручили благодарственные письма и цветы.

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Новых спортивных успехов юниорам пожелал почетный гость церемонии Антон Астахов - воспитанник спортклуба «Липецкий металлург», член сборной России по стендовой стрельбе, участник Олимпийских игр 2016 года в Бразилии и бронзовый призер чемпионата мира 2018 года в Южной Корее.

Поддержка детского спорта – одно из важных направлений работы фонда «Милосердие» и комбината. В 2018 году НЛМК профинансировал проведение городских соревнований по 23 видам спорта, в которых участвовали более 1000 юных спортсменов. На развитие стендовой и пулевой стрельбы предприятие ежегодно выделяет свыше 35 млн рублей. Все дети занимаются стрелковыми видами спорта в Липецке бесплатно: сегодня это свыше 300 спортсменов, с которыми работают 15 тренеров.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.