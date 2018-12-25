2018-12-25T18:21:51+03:00
Общество

Липецкая школьница получила щенка от Путина на Новый год

7-летняя девочка попросила у президента в подарок хаски [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Президент подарил липчанке щенка хаскиПрезидент подарил липчанке щенка хаскиФото: Администрация Елецкого района
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Не секрет, что в Новый год исполняются самые заветные желания. 7-летняя Валерия Шаталова из деревни Хмелинец Елецкого района давно мечтала о четвероногом друге – щенке породы хаски.

О своем желании девочка написала в письме Владимиру Путину. Она увидела по телевизору, как президент дарит таких щенят детям. Лерочка подумала, что возможно, у него осталась еще одна собачка. Девочка решила, что у Дедушки Мороза итак много работы, а подарков на всех может не хватить, поэтому попросила хаски у главы государства.

На прошлой неделе, 21 декабря, Дедушка Мороз по поручению президента приехал к Лере.

- Был на Центральной Елке в Кремле, - обратился волшебник к школьнице. - Глава государства подошел ко мне и на ушко шепнул, что есть девочка, которая нуждается в подарке. И сказал: «Дедушка, исполни мечту по моему поручению».

Всем известно, что перед тем, как получить подарок, нужно рассказать Дедушке стишок или спеть песню. Лера прекрасно справилась с этой задачей. Девочка рассказала стишок про Новый год, а после ей подарили щенка. Хаски светлого окраса и с красивыми глазами теперь будет жить вместе с Лерой.

- А ты такой подарок Деду Морозу заказала? – спросили у девочки.

- Нет, - покачала головой Лерочка. – Путину!

Липецкая школьница получила щенка от Путина на Новый год.Подарок от Деда Мороза по поручению президента

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