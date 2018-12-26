НЛМК подарил Воронежскому университету компьютерную лабораторию

- У меня ощущение из детства, когда утром в день рождения просыпаешься и открываешь подарок, который давным-давно ждал. То, что сегодня нам подарили - это мечта, - делится эмоциями Игорь Замятин, старший преподаватель факультета ПММ.

Можно ли подобрать слова лучше, чтобы охарактеризовать новую лабораторию машинного обучения и анализа данных, которую Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) 24 декабря открыл в Воронежском государственном университете (ВГУ)?

От параметров компьютеров, на которых теперь смогут заниматься студенты, закружилась бы голова у любого поклонника видеоигр. Но эта техника нужна для решения серьезных задач: от обработки больших массивов данных до создания нейросетей.

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Место для вдохновения

Лаборатория стала подарком компании НЛМК к 100-летию одного из старейших вузов Черноземья. В аудитории организовано 16 рабочих мест для студентов и еще одно для преподавателя. Хотя на привычный компьютерный класс это место совсем не похоже. Аудитория скорее напоминает передовое коворкинг-пространство: оригинальный дизайн лаборатории как будто подталкивает к поиску новых идей.

- Это большое событие. С НЛМК мы сотрудничаем порядка 15 лет. И это сотрудничество сегодня перерастает в форму стратегического партнерства. Данная лаборатория уникальна. Она создает возможность заявить на федеральном уровне, что в Воронеже есть компетенция подготовки специалистов в области искусственного интеллекта как для гражданских целей, так и для предприятий оборонно-промышленного комплекса, - подчеркнул Дмитрий Ендовицкий, ректор ВГУ.

Общая стоимость лаборатории составила около 6 млн рублей - это вложение поможет дальнейшему развитию университетских программ обучения IT-специалистов. Сегодня дисциплины по машинному обучению и анализу данных входят в программы более 700 студентов вуза. Быть может, лучше ученики смогут проявить себя и в проектах НЛМК?

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Задачи будущего

Создание чат-ботов, выявление электронного мошенничества, создание компьютерной графики - теперь все это под силу студентам ВГУ. Когда ты обладаешь такими возможностями, всегда хочется проявить себя. Так и появился вопрос: «Быть может, студентов можно привлекать к решению реальных бизнес-вопросов?». Что ж, представители НЛМК пообещали, что помогут найти задачи, от которых у молодых специалистов будет захватывать дух.

- В Группе компаний НЛМК 52 тысячи сотрудников. Наша продукция пользуется спросом в 70 странах. Мы заняли лидирующие позиции в России и стремимся быть первыми в мире по эффективности производства, себестоимости и качеству продукции. Сегодня много программных продуктов используется на нашей площадке для того, чтобы быть эффективными. Все, что связанно с машинным обучением, блокчейном, большими данными - это те задачи, которые мы решаем в рамках бизнеса. Для нас важно, чтобы ребята, которые обучаются сегодня в ВГУ и планируют работать в Липецке, обладали передовыми навыками. Мы желаем, чтобы в этой лаборатории как можно больше задач было решено студентами и преподавательским составом, - отметила Ирина Ефимчук, директор по персоналу НЛМК.

После торжественного открытия лаборатории прошли переговоры о дальнейшем сотрудничестве ВГУ и НЛМК. Хотя взаимодействие и сейчас достаточно тесное. Ежегодно Новолипецкий комбинат отбирает 10 лучших студентов вуза по приоритетным для компании направлениям и выплачивает им стипендию. Кроме того, стипендиат НЛМК при должном усердии может рассчитывать и на то, что после получения диплома у него не возникнет проблем с трудоустройством.

Олег ИВАНОВ. Фото автора и пресс-службы НЛМК.