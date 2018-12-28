2018-12-28T14:11:28+03:00
Общество

Официально в реестре обманутых дольщиков в Липецке числятся 637 человек

Строители рассказали, какие дома будут достраивать в новом году
Лия МУРАДЬЯН
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Проблему с дом на 50 лет НЛМК должны решить в 2019 годуПроблему с дом на 50 лет НЛМК должны решить в 2019 годуФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области», в реестре обманутых дольщиков в регионе официально числятся 637 человек. Сейчас в городе 14 недостроенных многоквартирных домов, 9 из которых начали достраивать в этом году – их сдадут в 2019 и 2020 годах.

Кроме этого областная администрация нашла инвестора, чтобы достроить высотки ООО СК «Велес» в Елецком микрорайоне, и скоро начнутся торги по аренде на землю. Инвестор должен возобновить стройку с следующем году. Когда сдадут, не уточняется.

Также в 2019 году планируют решить проблему с самым затяжным долгостроем, фактически брошенным домом на 50 лет НЛМК, который дольщики ждут больше 10 лет.

В этом году в план-график внесли три дома «Липецкой инвестиционной компании», управление строительства уже договорилось с ОДСК «Липецк», который будет достроить многоэтажки. Многоквартирные дома в Университетском микрорайоне и по улице Ударников должны сдать в 2019 году, на улице Богдана Хмельницкого – в 2021 году.

Новые застройщики берутся за брошенные дома при условии, что взамен получат землю и субсидии на подключение домов к коммуникациям.

– Все инвесторы в качестве возмещения затрат на завершение строительства проблемных домов получат компенсационные земельные участки в соответствии с Земельным кодексом РФ, – пояснили в пресс-службе ассоциации. – Также получат субсидии на возмещение затрат на технологическое присоединение объектов к инженерным сетям и на благоустройство дворовых территорий.

На это из бюджета области в 2018 году выделили 78,6 млн рублей, в 2019 выделят – 250 млн. рублей.

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