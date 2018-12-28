Верьте в чудеса и будьте оптимистами!

Мы всегда с нетерпением ждем наступления этих ярких праздничных дней, чтобы в жизненной суете хоть на минуту позволить себе по-детски загадать желание, с верой в его волшебную силу. Вера в чудеса и ожидание добрых перемен придает нам оптимизма и энергии для свершений в Новом году. Но главные чудеса – это те, которые мы создаем сами, делая мир вокруг себя немного лучше. Наверное, в этом случае, самыми сильными волшебниками являются учителя, наши и наших детей. Люди, которые учат быть добрее, сильнее, умнее, великодушнее, люди, которые дарят новые миры и определяют будущее.

Провожая старый год, мы вспоминаем все лучшее, что было в уходящем. Для нас этот год был насыщен самыми разными событиями: научные конференции, всероссийские и международные конкурсы, спортивные соревнования, в которых наши студенты становились лучшими. Мы по праву гордимся своей славной историей педагогической школы и ее новыми страницами, которые теперь создаем вместе. День ото дня растет престиж нашего университета, который становится центром молодежной политики, организуя мероприятия всероссийского и международного масштаба. Средний балл ЕГЭ поступающих вырос до уровня ведущих педагогических вузов страны, что, несомненно, говорит о наших успехах в уходящем году. У нас появились новые партнеры и друзья как в России, так и за рубежом. Мы уверены в себе, верим в наших детей, которые сделают наш регион и нашу страну сильнее и лучше.

Еще Новый год – это возможность понять, где ты ошибся, что сделал не так, и начать все с чистого листа, сделать свой новый выбор. Тысячам липецким семьям предстоит сделать важный выбор в 2019 году, решив, в какой вуз пойдет выпускник. Наш университет готов принять в свою семью талантливых абитуриентов, чтобы сделать из них лучших специалистов для Липецкой области и России.

Дорогие читатели «Комсомолки», коллеги, абитуриенты и их родители примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Я желаю, чтобы мы все сделали свой правильный выбор и двигались к намеченной цели.

И.о. ректора ЛГПУ имени П.П. Семенова Тян-Шанского Н.В. Федина

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Фото предоставлено ЛГПУ