Школа с формулой успеха

Такая образовательная модель оказалась оправданной, количество детей здесь ежегодно только увеличивается (сейчас 1430 школьников и 70 воспитанников дошкольных групп). Для жителей 21-го микрорайона образовательный комплекс стал очагом общественной жизни, превратился в спортивный, культурно-досуговый центр.

Как справедливо полагает директор школы №70, депутат горсовета Ольга Прокопенко, все ресурсы учебного заведения должны быть задействованы и во внеурочное время. В уходящем году была значительно расширена линейка дополнительного образования. В свободное от учебы время ребята с удовольствием занимаются в кружках, студиях и секциях. В числе значимых направлений - спортивное. Здесь ребята показали лучшие результаты, выйдя в финал регионального этапа Президентских спортивных игр.

Школа, которая традиционно отличается качеством образования, и в нынешнем году верна себе - стала лауреатом всероссийского смотра «Гордость отечественного образования», отмечена рядом наград, благодарственными письмами за высокий уровень учебных результатов. Сегодня в школе № 70, где неприемлема работа «по шаблону», на уровне среднего общего образования 4 учебных профиля - физико-математический, гуманитарный, общественный и универсальный циклы.

- Для нас приоритетно создание благоприятных условий для развития потенциала, способностей каждого ребенка, важно, чтобы дети правильно себя позиционировали в этом мире, - уверена Ольга Радомировна.

– Поздравляю коллектив педагогов, родителей и детей с наступающим Новым годом! Уважаемые коллеги, желаю Вам стабильной плодотворной работы. Помните всегда о высокой миссии учителя и будьте успешными в своей деятельности!

Дорогие дети и родители, вам желаю высоких результатов, реализации планов, новых целей и свершений!

А еще у нас всех, у детей и взрослых, есть мечта – реконструкция спортивной зоны школы и строительство бассейна. Мы очень верим, что она сбудется!

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Фото Наталья КОРОБОВА