Председатели профильных комитетов Липецкого облсовета подвели итоги 2018 года

В этом году депутаты рассмотрели 179 вопросов, провели 9 сессий, приняли 269 постановлений и 85 законов. Ряд законодательных инициатив регионального парламента направлено в ГосДуму.

- Мы принимали решения, направленные на развитие экономики региона, улучшение инвестиционной привлекательности, - отметил вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по экономике Василий Мурузов. - Особое внимание комитет уделил уточнению Стратегии социально-экономического развития, которая направлена на достижение целей и выполнение стратегических задач нашего региона. Также на комитете были рассмотрены вопросы, касающиеся налоговой политики, капитального ремонта многоквартирных домов, жилищных программ, программы развития торговли. Все эти решения положительно сказались на доходной части бюджета и позволили нам успешно развивать социальную сферу.

- Основным направлением в деятельности комитета по государственному устройству и местному самоуправлению в 2018 году была работа с проектами областных законов, направленными на совершенствование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в регионе, в том числе по вопросам наделения местной власти новыми полномочиями, - прокомментировал работу комитета его председатель, вице-спикер регионального парламента Владимир Загитов. - Был принят новый законопроект «О патриотическом воспитании в Липецкой области», который определяет цели, принципы и направления патриотического воспитания. Забегая вперед, хочу сказать, что в планах работы комитета на 2019 год стоит разработка такого важного закона, как «О добровольческой деятельности в Липецкой области».

- На социальном комитете были приняты важные решения, направленные на социальную поддержку жителей области, - отметила председатель комитета по социальным вопросам Оксана Глотова. - Так, увеличены размеры ежемесячных денежных выплат, в 5 раз повышен размер единовременного денежного вознаграждения лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью». В регионе сохранены все меры социальной поддержки для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет в связи с увеличением пенсионного возраста. Установлена новая мера социальной поддержки для студентов-медиков, обучающимся в ординатуре. Им ежегодно будет выплачиваться сумма в размере до 150 тыс. рублей.

- Отмечу несколько наиболее важных решений, одобренных комитетом по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи и утвержденных затем на сессии в 2018 году. Школьники и студенты получили право льготного проезда на общественном транспорте. Это касается детей из малоимущих семей, а также учащихся, чьи родители являются инвалидами. Мы поддержали молодых мам в возрасте от 18 до 24 лет, родивших первого ребенка. Со следующего года они получат единовременную выплату в размере 85 тысяч рублей. Кроме того, на 20% проиндексированы выплаты на питание школьников и студентов, а также выплаты на содержание детей-сирот в приемных и опекунских семьях. Увеличены выплаты на ремонт жилья детям-сиротам с 30 до 50 тысяч рублей, - обобщил работу комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи регионального парламента его председатель Анатолий Погодаев.

- В 2018 году комитет по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений облсовета уделил большое внимание своевременному финансированию и выполнению областных целевых программ, касающихся развития сельского хозяйства в регионе. Сегодня Липецкая область занимает лидирующие позиции в сфере растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, - отметил председатель комитета облсовета по вопросам АПК и земельных отношений Дмитрий Еремеев. - Комитетом был поднят вопрос снижения НДС на фрукты и ягоды, что позволит обеспечить доступность местной продукции для жителей региона. Депутаты утвердили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области». Награду уже получили 30 человек.

- В этом году комитет по законодательству и правовым вопросам провел выездное заседание в Ельце по вопросам защиты детей. В городе низкий показатель по правонарушениям среди несовершеннолетних. Их интересы отстаивает, в том числе, юридическая клиника при ЕГУ им. И.А. Бунина. Итогом этого заседания стало принятие резолюции, в которой мы рекомендовали распространить елецкий опыт в остальные районы области, - подвела итоги работы комитета по законодательству и правовым вопросам регионального парламента его председатель Марина Донских. - Кроме того, на заседании поднимался вопрос безопасности детей в Интернете. Мы предложили разработать механизм контроля активности подростков в различных социальных сетях. Также комитет подвел итоги мониторинга закона «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области». Он показал рост преступности среди подростков. Чтобы изменить ситуацию, мы подготовили ряд предложений и рекомендаций. Они касаются сохранения объемов и видов работ для временной занятости подростков в свободное от учебы время. Кроме того, региональный парламент готовит инициативу в ГосДуму с предложением включить в число субъектов профилактики правонарушений следственные органы. Это позволит применить к несовершеннолетним современные методы работы и предотвратить рецидивы.

- В 2018 году природоохранный комитет усердно работал над совершенствованием законодательной базы области в вопросах охраны окружающей среды, природопользования и особо охраняемых природных территорий. Депутаты принимали активное участие в формировании экологической политики, в реализации новой системы в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Вносились изменения в базовые законы. На заседании комитета был рассмотрен ежегодный доклад об экологической ситуации в регионе, который позволил нам выявить проблемы и определить перспективы дальнейшего развития, - прокомментировал итоги работы в 2018 году председатель природоохранного комитета Евгений Франценюк.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов