2018-12-26T09:15:34+03:00
Общество

Липчане об открытии Петровского моста: "Плачу от счастья"

По переправе в Липецке возобновили движение [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке открыли Петровский мостВ Липецке открыли Петровский мостФото: скрин с видео
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9 месяцев липчане ждали открытия одной из главных переправ, соединяющей левый и правый берег города. Минувшим вечером, 25 декабря, это произошло. В Липецке возобновили движение по всем пролетам Петровского моста.

Путепровод открыли на несколько часов раньше, чем запланировали - в 21.30, а не в полночь. Этим утром жители города уже оценили обновленный мост. И благополучно добрались до работы.

Липчане делятся радостью друг с другом Фото: скриншот сайта

Липчане делятся радостью друг с другомФото: скриншот сайта

Липчане несказанно рады такому новогоднему подарку. Теперь можно облегченно вздохнуть. 9 месяцев пробок позади. Горожане делятся радостью друг с другом в навигаторе.

- Плачу от счастья, - написал автомобилист.

- Ну наконец-то, а то надоело на воздушном метро добираться до другой стороны, - оставил сообщение липчанин.

Кстати, многие горожане этим утром по привычке решили перебраться на левый берег через Октябрьский мост. Машины встали в небольшом заторе.

Липчане делятся радостью друг с другом Фото: скриншот сайта

Липчане делятся радостью друг с другомФото: скриншот сайта

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