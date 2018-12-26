Игорь Артамонов вручил государственные и региональные награды

Награждение тружеников региона и ветеранов государственными и региональными наградами состоялось вчера в администрации Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Врио руководителя региона Игорь Артамонов вручил орден Александра Невского главе Грязинского района Владимиру Рощупкину и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени бывшему начальнику областного управления по делам печати, телерадиовещания и связи Наталье Демьяновой. Указ о награждении за заслуги в труде и многолетнюю добросовестную работу подписан Президентом России.

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Затем Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин вручили региональные награды. Алую ленту через плечо, почетный знак и букет цветов от руководителей области получили бывший глава администрации области Олег Королев, председатель Совета Липецкого облпотребсоюза Дмитрий Двугрошев и генеральный директор ООО «Стройтранс» Александр Гуц, удостоенные звания «Почетный гражданин Липецкой области».

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Знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью» получили 13 наших земляков. В их числе оператор машинного доения КХ «Речное» Хлевеснкого района Нина Винькова, каменщик ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л» Иван Попов, токарь-расточник ООО «Лебедянский машиностроительный завод» Александр Суворов, заместитель главного врача по медчасти областной детской больницы Людмила Маслёнина, спикер регионального парламента Павел Путилин.

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Многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Липецкой области, активная общественная работа тружеников региона заслужили общественное признание.

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Фото: сайт администрации Липецкой области.