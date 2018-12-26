2018-12-26T12:31:51+03:00
Общество

Игорь Артамонов вручил государственные и региональные награды

Многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Липецкой области заслужили общественное признание
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Награждение тружеников региона и ветеранов государственными и региональными наградами состоялось вчера в администрации Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Врио руководителя региона Игорь Артамонов вручил орден Александра Невского главе Грязинского района Владимиру Рощупкину и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени бывшему начальнику областного управления по делам печати, телерадиовещания и связи Наталье Демьяновой. Указ о награждении за заслуги в труде и многолетнюю добросовестную работу подписан Президентом России.

.

.

Затем Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин вручили региональные награды. Алую ленту через плечо, почетный знак и букет цветов от руководителей области получили бывший глава администрации области Олег Королев, председатель Совета Липецкого облпотребсоюза Дмитрий Двугрошев и генеральный директор ООО «Стройтранс» Александр Гуц, удостоенные звания «Почетный гражданин Липецкой области».

.

.

Знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью» получили 13 наших земляков. В их числе оператор машинного доения КХ «Речное» Хлевеснкого района Нина Винькова, каменщик ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л» Иван Попов, токарь-расточник ООО «Лебедянский машиностроительный завод» Александр Суворов, заместитель главного врача по медчасти областной детской больницы Людмила Маслёнина, спикер регионального парламента Павел Путилин.

.

.

Многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Липецкой области, активная общественная работа тружеников региона заслужили общественное признание.

.

.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Игорь Артамонов вручил государственные и региональные награды
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
Под Липецком столкнулись две иномарки и ВАЗ: есть пострадавшие
В аэропорту Липецка из-за погоды задержали рейс на Москву
После открытия Петровского моста автобусы в Липецке поехали по старым схемам
В Липецке в пожаре пострадал человек
В Липецке на Водопьянова сбили девушку, переходившую дорогу на красный свет
В среду в Липецке до 3 градусов мороза, метель и сильные порывы ветра
В среду жители 2 домов Липецка останутся без горячей воды
В Липецке за мошенничество разыскивают директора кредитного кооператива
В Липецке снесут и заново отстроят 24 многоквартирных дома
В следующем году расходы бюджета Липецка составят 11 млрд. рублей
В Липецке водитель, который дрифтил на мосту, попал на видео
МЧС предупреждает липчан о сильной метели
С нового года липчанки до 24 лет получат 85 тысяч за первого ребенка
Объезжая место аварии, на перекрестке в Липецке столкнулись иномарки
Под Липецком вылетела с трассы и перевернулась фура – водитель в больнице
В Липецке дикие лисы бродят ночью по улицам города
Липецкие моржи отметили день плавания в ледяной воде
В Липецке подростки угнали «ВАЗ»
В Липецке во время пожара в квартире пострадал человек
День свинки в Липецком зоопарке отметили вместе с посетителями
Во вторник в Липецке снегопад и сильные порывы ветра
В Липецкой области растет число больных гриппом и ОРВИ
В Липецке мужчину обманули при попытке купить обезьяну
В Липецке будут судить подростков за ограбление киоска с минералкой
В Липецке пьяный водитель со знаком «Инвалид» налетел на сугроб и перевернулся