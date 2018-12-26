На НЛМК назвали лучших молодых специалистов

На Новолипецком металлургическом комбинате, основной площадке Группы НЛМК, подвели итоги корпоративной программы «Молодой специалист НЛМК», которая помогает вовлекать заводскую молодежь в решение производственных задач, развивать у них инициативу и творческие способности. Звание лучшего молодого специалиста присвоили 35 работникам, еще 12 наградили поощрительными премиями.

Программа действует с 2006 года и рассчитана на работников в возрасте до 30 лет с высшим образованием. Она включает два этапа, первый проводится в Школе молодого специалиста, второй - в структурном подразделении под руководством опытного наставника. Для лучших молодых специалистов разрабатывается индивидуальный план развития, который помогает совершенствовать профессиональные, личностные и управленческие компетенции.

В течение 2018 года для участников программы провели около 80 обучающих мероприятий, включая тренинги, семинары, экскурсии по комбинату, спортивные соревнования. В ноябре прошла защита инженерных проектов, по итогам которой жюри назвало победителей.

Лучшим молодым специалистам вручили именные сертификаты, подарки и сувениры. Всех участников программы поощрят денежными премиями в зависимости от достигнутых результатов.

За 13 лет существования программы «Молодой специалист» через нее прошло более 1600 работников предприятия, из которых более 1200 защитили свои инженерные проекты. В 2018 году в числе 156 участников впервые оказались представители липецких компаний Группы НЛМК - Стагдока, Доломита и НЛМК-ИТ.