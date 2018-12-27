2018-12-27T09:34:31+03:00
Общество

Игорь Артамонов обратился к жителям Липецкой области

И поздравил их с Новым годом
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Уважаемые жители Липецкой области!

Мы с вами на пороге Нового года. Пришло время подводить итоги, вспомнить самые приятные и волнующие моменты. Для меня этот год стал началом нового этапа жизни, а самым ярким впечатлением стало знакомство с Липецкой областью.

Это удивительный край в самом сердце России. Земля с великолепной природой, чистыми реками, самобытными городами и сёлами. Здесь живут добрые и трудолюбивые люди. Вы осваивает новейшие технологии, собираете богатые урожаи, развиваете промышленность, создаёте крепкие семьи, бережно храните и чтите свою историю.

В наступающем году нам многое предстоит изменить в экономике, здравоохранении, благоустройстве, развитии образовании и спорта. Сделать все возможное для качественного улучшения жизни в Липецкой области. 2019-й год принесёт много нового в нашу жизнь. Изменятся подходы к работе, заработают социальные лифты, будут запущены дополнительные программы социально-экономического развития. Наша главная задача - предоставить каждому возможность достойно здесь жить и зарабатывать.

Шаг в будущее лучше делать, оставив плохие привычки в прошлом. К сожалению, их здесь накопилось немало. Хамство, бюрократия, нежелание власти слышать ваши идеи и предложения.

Пришло время избавиться от всего, что тянет область назад. Власть должна понимать запросы людей. Опираться на ваше мнение в решении наболевших вопросов. Только так мы сможем навести порядок в нашем общем доме.

В канун Нового года приходит понимание, как мы все близки. Давайте поблагодарим друг друга за понимание, любовь и заботу. В повседневной суёте мы это делаем слишком редко. Но только поддержка родных и друзей всегда придают нам сил и уверенности в себе.

Желаю вам счастья, успехов, здоровья и взаимопонимания. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир и благополучие.

С наступающим 2019-м годом!

Врио главы администрации Липецкой области

И.Г. Артамонов.

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