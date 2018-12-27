Предложения коммунистов по бюджету пора услышать!

На последней в этом году сессии областного Совета депутаты рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Доходы областной казны в 2019 году составят 58,5 млрд рублей. Расходы - 63,4 млрд рублей. Дефицит казны - 4,9 миллиарда. На социальные направления, как подчеркнул вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых, пойдёт почти 63% всех средств.

Депутат от КПРФ С.В. Токарев выступил с речью, не требующей, по регламенту, обсуждения.

- Этот бюджет - презентация избирательной кампании одного из кандидатов. Если так, то бюджет можно признать удовлетворительным. Надо просто нажать на кнопки и разойтись. Но мы, коммунисты, знаем проблемы региона. Главные из них - отсутствие государственного подхода к бюджетному планированию и отсутствие социальной справедливости. Наше общество больно вопиющим разрывом между богатыми и бедными. Поэтому за этот бюджет голосует «Единая Россия», ведь он удовлетворяет интересы бизнеса и чиновников. Но люди пока молчат, ждут, пока власть возьмётся за ум. Но посмотрите, что происходит в Европе! В прошлом благополучная Европа погружается в бюджетный кризис. События во Франции - тому пример. Там власть идёт на уступки, но уже поздно.

В своём выступлении С.В. Токарев не раз обращался в зал с вопросами:

- Каждый год основной докладчик по этому вопросу убеждает нас в социальной направленности бюджета и в интенсивном развитии экономики региона. Так ли это? К примеру, в развитии частных компаний на территории Липецкой области никто не сомневается. Но происходит ли это с активами, которыми владеет регион? Эффективно ли распоряжается своим имуществом администрация? Занимается ли она тем, чтобы зарплаты работников бюджетной сферы были не на 50-сятых местах среди субъектов РФ по своему уровню? Считать объёмы производства частных кампаний, их прибыль важно. Но важно понимать, как обеспечить нормальную жизнь человека труда в нашем регионе. Как дать возможность людям жить и развиваться в Липецкой области.

Как можно заявлять о социальной направленности бюджета, когда более пяти тысяч жителей региона стоят в очереди на получение субсидии по жилищным программам? Более 10 тысяч нуждаются в улучшении жилищных условий. В долгой очереди стоят дети-сироты. Не разрешены проблемы обманутых дольщиков. Только городу Липецку крайне необходимо около 5 млрд. рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. Бывшие общежития, которые стали теперь многоквартирными домами, разваливаются. А там, между прочим, живут люди и ждут от нас решения. Только областному центру нужно 12 млрд на ремонт системы ЖКХ. Частные управляющие компании продолжают выкачивать деньги из карманов людей и плодят проблемы в этой сфере. Жителям аварийных домов предлагают выселяться и самостоятельно сносить свои дома. Скажите, это государственный подход? А зачем тогда мы платим налоги? Треть в доходной части – НДФЛ. В бюджете 2019-ого года – это 19 млрд. рублей. Но на вышеперечисленные цели в бюджете средств явно не хватает. Зато регулярно выделяются средства под ОЭЗ и частные агрохолдинги. Кроме того, обостряются проблемы в образовании и здравоохранении. Коммерциализация охватила медицину. На днях появился очередной рейтинг территорий по уровню навязывания медицинских услуг. Естественно, за отдельную плату. Липецкая область вновь вырывается в лидеры. Растёт закредитованность жителей региона, которая напрямую зависит от уровня их доходов. Об этом мы уже здесь не раз говорили.

Что делать? – возник немой вопрос в зале. И на него ответил коммунист:

- Наши предложения:

Необходимо начать региональное планирование развития производительных сил. Прекратить «молиться» на инвесторов и стоять с протянутой рукой. А самим начать выстраивать план того, как, где и что производить. Главным образом, в интересах жителей Липецкой области, а не в интересах частных иностранных компаний и корпораций.

Прекратить перекачивание бюджетных средств через предприятия АПК в коммерческие банки. Нужно эти средства направить на создание сельхозпредприятий с основной долей участия Липецкой области по полному циклу производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. А также на создание семеноводческих предприятий региона.

Прекратить продажу активов Липецкой области за цену в десять раз ниже рыночной, как это было с ОГУП «Липецкое» несколько лет тому назад. Наоборот, необходимо наращивать участие региона в экономическом процессе.

Нужна региональная торговая сеть для реализации нашей продукции. Таким образом, можно обеспечить регулирующий фактор ценообразования.

Необходимо активное участие региона в деятельности строительной отрасли. Только так можно планово решать вопросы переселения из аварийного жилья. Не нужно сидеть и ждать инвесторов. У нас всё есть! Нет только государственного подхода и политической воли в решении этой проблемы. Нужно навести порядок в сфере ЖКХ. Там вращаются огромные средства и утекают в частные карманы, минуя, кстати, бюджет. Где налоги от этой сферы? Или все управляющие компании убыточны? Тогда куда деваются средства граждан? На что они уходят?

Какой вывод? Этот бюджет не закладывает никаких основ для развития региона и жизни людей. Политика латания дыр и упущенных возможностей жителей области не радует. Мы за такой бюджет голосовать не будем!

Нынешний состав областного Совета вполне обходится без учёта мнений всех оппозиционных фракций. Поэтому большинством голосов депутаты проголосовали за предложенный им чиновниками бюджет.

Выступление коммуниста было не в бровь, а в глаз. Поэтому в защиту бюджета высказался один из заместителей председателя облсовета. Он «похвастался» тем, что в Липецке и Ельце запланировано строительство новых онкологических центров. Это, конечно же, необходимо в области, где людей «косит» онкология. Тут же вспоминается изречение малоизвестного автора: «Раньше было три сорта колбасы и ни одного онкоцентра, а сейчас триста сортов колбасы и уже мало одного больничного комплекса по лечению этого страшного недуга».

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

С Новым 2019-м годом!

Вот и снова мы на пороге нового года. 2018 – год столетия Красной Армии и Ленинского комсомола – уходит в историю…

Рождённые в великом Советском Союзе прекрасно помнят, с каким воодушевлением встречали мы каждый Новый год. Мы строили планы, не боясь завтрашнего дня. И мы были твёрдо уверены – перемены свершаются только к лучшему.

Советское государство оправдывало ожидания своих граждан. Символом праздника и сегодня остаются новогодние советские кинофильмы – светлые и радостные, пронизанные романтикой и любовью.

С особыми чувствами поздравляю с наступающим праздником всех, кто выбрал для себя путь верности идеалам добра и справедливости. А сделать нам предстоит ещё очень многое. И я уверен: в наших силах наполнить жизнь народа достатком, достоинством и оптимизмом.

В эти дни, когда каждый человек ждёт новогоднего чуда, хочу пожелать липчанам неиссякаемой энергии, бодрости духа и всегда хорошего настроения! Только в единстве наша сила и только общими усилиями мы можем добиться успехов в достижении любой цели!

Пусть Новый год подарит всем нам исполнение самых сокровенных дум, чаяний и желаний. Успехов Вам во всех добрых начинаниях и важных делах.

С праздником! С Новым годом!

Сергей Токарев, второй секретарь Липецкого ОК КПРФ, депутат областного Совета.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого ОК КПРФ. На правах рекламы.