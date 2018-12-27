2018-12-27T11:56:14+03:00
Общество

Уважаемые металлурги, дорогие друзья!

Примите теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством – праздниками, которых мы с нетерпением ждем каждый год!
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В канун Нового года от лица всей команды Росбанка и от себя лично хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия – личного, профессионального и финансового.

В декабре традиционно принято не только дарить подарки близким, но и подводить итоги уходящего года и, конечно же, строить смелые, амбициозные планы на будущее. В 2019 году желаем вам не откладывать на завтра, на месяц или на год то, что можно сделать уже сегодня: поступить в вуз, купить автомобиль, создать домашний уют.

Мы – команда Росбанка – рады помогать нашим клиентам открывать новые горизонты, достигать цели, которые, может быть, когда-то казались очень далекими. Ведь, в итоге, любой банковский продукт и экспертиза каждого сотрудника банка призваны помогать строить будущее наших клиентов, потому что будущее – это вы.

Кроме того, очень приятно отметить и тот факт, что сегодня наши клиенты – это люди, хорошо разбирающиеся в рынке, в продуктах и предложениях всех крупнейших игроков. Мы живем в эпоху digital, во время максимально открытого информационного поля, которое именно благодаря своей прозрачности формирует качественную рыночную конкуренцию в банковском секторе, работающую, в свою очередь, на благо клиентов.

Дорогие друзья! От всего сердца хочу пожелать вам в будущем году успеха в профессии, благополучия и радости дома и, конечно, осуществления заветных желаний!

С Наступающим Новым годом и Рождеством!

С наилучшими пожеланиями, председатель правления Росбанка Илья Поляков

фото «пресс-службы Росбанка»

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