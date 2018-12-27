ГЛОБУС ГРУПП - больше, чем строительная компания

2018 год стал для компании юбилейным. В честь своего 20-летия компания провела для своих клиентов масштабную акцию «20 лет – 20 подарков». Между покупателями квартир от ГЛОБУС ГРУПП прошел розыгрыш бытовой техники, мебели и множества других отличных подарков. Каждый получил от ГЛОБУС ГРУПП что-то полезное для обустройства своей будущей квартиры.

ЖК «НА ДЕПУТАТСКОЙ». ТАКОГО В ЛИПЕЦКЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО.

В наступающем году ГЛОБУС ГРУПП ждут большие перемены. В 2019 году начнется строительство нового жилого комплекса, не имеющего аналогов в Липецке. ЖК «На Депутатской» - это два 25-этажных корпуса, объединяющих 336 квартир, а также подземный паркинг на 139 машиномест и отдельная парковка для гостей. Квартиру можно выбрать из 23 уникальных планировок различных конфигураций – от небольших функциональных студий до просторных четырехкомнатных квартир. Также можно выбрать редкие форматы квартир со вторым светом, высотой потолков до 4200 мм или французскими окнами в пол.

Вокруг комплекса расположится благоустроенная территория с песочницами, качелями и горками для самых маленьких жильцов. Для детей постарше появится зона с игровыми модулями и современная спортивная площадка. Отдельная площадка появится и для мам с младенцами.

GRAFF HOUSE – КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.

Также ГЛОБУС ГРУПП активно возобновляет строительство дома GRAFF HOUSE в историческом центре Липецка на улице Неделина. Специалисты учли все современные запросы на жилье и внесли улучшения в проект.

Разнообразие планировок квартир удивит даже самых требовательных – от функциональных студий до просторных двухуровневых апартаментов. Квартиры верхних этажей дополнят приватными террасами, а в подъездах появятся велопарковки и места для детских колясок. Двор GRAFF HOUSE – уютный оазис посреди шумного города. Зеленая территория, отсутствие машин, детская площадка и 2 уровня подземного паркинга.

АКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ - ЗАЛОГ УСПЕХА ГЛОБУС ГРУПП.

ГЛОБУС ГРУПП предлагает липчанам не просто жилье, а образ жизни. Компания активно участвует в культурной жизни города, спортивных и массовых мероприятиях, поддерживает детскую хоккейную команду «Гиганты». В 2019 году ГЛОБУС ГРУПП планирует множество масштабных мероприятий, которые будут интересны жителям Липецка всех возрастов. Компания желает каждому жителю города обзавестись квартирой мечты от ГЛОБУС ГРУПП!

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