Сотрудники МЧС вышли на рейд по магазинам пиротехники в Липецке

В минувшую среду, 26 декабря, сотрудники регионального ГУ МЧС России обошли торговые точки, где торгуют пиротехникой. Спасатели проверили 3 магазинчика в районе парка Победы и на улице Катукова.

Спасатели проверили магазины с пиротехникойФото: Юлия КЛЮЕВА

Сотрудники МЧС просмотрели документацию, поговорили с продавцами о правилах пожарной безопасности. А также попросили работников магазинов продемонстрировать, как пользоваться огнетушителем.

- Мы проверяем сертификаты соответствия на реализуемую продукцию, - рассказал «КП-Липецк» заместитель главного государственного инспектора Липецкой области по пожарному надзору Алексей Баурин. - Сверяем, чтобы сертификат был заверен печатью поставщика, который по товарной накладной предоставил эту продукцию продавцу. Все документы должны находиться непосредственно в магазине, чтобы предоставить покупателю по его просьбе. В небольших помещениях должно быть минимум 2 огнетушителя, находящихся в доступном месте. Продавцы должны уметь ими пользоваться.

Во всех 3 торговых точках спасатели не выявили нарушений. По словам работников МЧС, липчане стали более ответственно подходить и к реализации пиротехнической продукции, и к ее использованию. Люди чаще задумываются о правилах пожарной безопасности. В этот сезон на территории региона были выявлены незначительные нарушения при реализации пиротехники. Все они были устранены в ходе проверок.

Спасатели проверили магазины с пиротехникойФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, нарушителям пожарной безопасности грозят штрафы от 6 до 15 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить 150 – 200 тысяч рублей. Пиротехнику могут купить лица, достигшие 18 лет, строго по паспорту. Петарды продают с 16 лет. Сотрудники магазинов рассказали, что несовершеннолетние ребята частенько пытаются купить пиротехнику. Но получают отказ.

- Торговля перед праздниками идет активно, - сообщил Алексей Баурин. – Мы, со своей стороны, активизировали профилактическую и контрольную работа с начала месяца. На территории Липецкой области 19 точек реализации пиротехнической продукции. Практически все они проверены. Также в регионе подготовлены 17 площадок для запуска фейерверков.