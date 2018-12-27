В Липецке работают 5 катков под открытым небом

Зима – время активного времяпровождения. В новогодние каникулы липчане точно не соскучатся. В областном центре открыты 5 катков под открытым небом. Здесь можно не только весело провести время, но и попить горячий чай.

Главный городской каток у СК «Звездный» работает ежедневно с 10 утра до 10 часов вечера. В течение полутора часов горожане смогут покататься по гладкому льду, а после на катке предусмотрен технический перерыв – 30 минут. В это время лед будут полировать. Расписание катка:

10.00 – 11.30 – Массовое катание

11.30 – 12.00 – Перерыв

12.00- 13.30 - Массовое катание

13.30 – 14.00 - Перерыв

14.00- 15.30 - Массовое катание

15.30 – 16.00 - Перерыв

16.00- 17.30 - Массовое катание

17.30 – 18.00 - Перерыв

18.00- 19.30 - Массовое катание

19.30 – 20.00 - Перерыв

20.00- 21.30 - Массовое катание

21.30 – 22.00 - Перерыв

За полтора часа катания липчанам придется отдать 100 рублей с собственными коньками, 150 рублей – с арендой коньков.

В парке Победы каток также работает ежедневно с 12 дня до 9 часов вечера. Время посещения катка не ограничено. Стоимость – 100 рублей для детей, 200 рублей для взрослых. За подробной информацией обращаться по телефону 72-71-20.

Время работы катка в Нижнем парке – с 10 утра до 10 часов вечера ежедневно. Рядом с катком организованы теплые раздевалки. Сеанс на этом катке длится 2 часа. Со своими коньками детский билет – 100 рублей, взрослый – 150 рублей. Без коньков 150 и 200 рублей соответственно. Для многодетных и малообеспеченных семей с понедельника по пятницу действует акция – 50 рублей за билет при наличии документа, подтверждающего льготу.

В парке НЛМК каток работает ежедневно с 10 утра до 10 часов вечера. Стоимость входа со своими коньками – 150 рублей. С прокатом – 200 рублей.

Также открыт каток в парке «Быханов сад». Липчане и гости города смогут покататься здесь с 11 утра до 8 часов вечера. На катке не действует ограничение во времени. Вход для детей до 7 лет – 50 рублей. Взрослым придется отдать 120 рублей.