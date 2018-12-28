«Мы сделали большую революцию в своем сельхозпредприятии»

Как завершает год сельхозпредприятие, которое традиционно в числе «крепких» в Липецкой области, в чем формула успеха и зачем нужен «кнут и пряник»? Об этом нам рассказал в беседе руководитель одного из самых успешных агропредприятий региона Сергей Дьяченков.

- Сергей Васильевич, год на исходе, каким он был для хозяйства, чем примечателен?

- У селян год (как и все предыдущие) легким не бывает. Ведь сельское хозяйство – это «академия под открытым небом», милости от природы ждать не приходится. С изменением климата меняются и технологии, используя их можно получать достойный урожай независимо от аномалий погоды. Мы сделали большую революцию в хозяйстве, перейдя на нулевую обработку почвы - в этом году уже на 100% площадей. И единственные в регионе убираем зерновые очесывающими жатками.

- И в чем суть таких революционных нововведений?

- Такие жатки успешно применяем уже 2-й год – солома не режется, гребенки снимают одни колоски. Комбайны идут со скоростью до 15 км в час (показывает нам видео – авт.), один комбайн работает как три с обыкновенными жатками. Качество зерна не требует дополнительной обработки, можно убирать зерновые с влажностью до 20%. Кроме того, экономия ГСМ и главное – уменьшаются сроки уборки. При нулевой обработке почвы на поле должны быть только сеялка, комбайн, опрыскиватель, разбрасыватель удобрений и больше никакой другой техники.

- И как тогда без вспашки…

- Солома остается на корню, и дальше высеиваются сидеральные культуры, которые уходят в зиму. Влага задерживается, за счет сидератов работают микроорганизмы, и почва оживает. Да, мы несколько увеличили затраты на химию, технику (она весьма дорогая, импортная, с «врезанием» семян в эту солому, мульчу), но мы пошли на эти расходы. Почва должна быть покрыта растениями, то есть ее верхний слой не пересыхает. Необходимо и строго выдерживать севооборот – озимые сеять после технических культур, это одно из важных условий.

- Это новая технология или «хорошо забытая старая»?

- Ее когда-то внедрял академик Мальцев, но мы забросили, а Запад подхватил. Это наша технология защитного, органического земледелия. Такая система земледелия предотвращает водную и ветровую эрозию почвы, лучше сохраняет влагу.

- А уже есть отдача?

- О конечных результатах применения такой технологии говорить пока рано, это время не одного года. Но уже в этот сезон впервые сэкономили почти 800 т топлива, и это не предел. Стоит задача довести расход топлива на 1 га с 42 до 30 литров. При обычной же технологии расходуется до 80 литров. Мы частично перешли на жидкие удобрения – они дешевле и эффективней сухих. Думаю, через пару лет существенно увеличим урожайность и экономию оборотных средств. В последующем сократим и применение удобрений.

- Как прошла уборочная кампания, какие итоги?

- Ожидали худших результатов, главное, мы «не упали». В применении этой технологии трудно было убедить и механизаторов, и специалистов. Но теперь люди поверили, что, не обрабатывая почву, можно получать урожай не ниже, а может и выше предыдущих. В этом году урожайность озимой пшеницы была 42 центнера с гектара, яровой – 44, ячменя по 38 , подсолнечника 29 , а льна - 21 центнер. Эти основные культуры позволили не упасть в валовом производстве. За счет внедрения в севооборот льна и рапса мы нисколько не снизили денежный оборот. Как он был в миллиард рублей (когда занимались сахарной свеклой), так и остался. В структуре посевов на 24 тыс. га земли 50% составляет зерновая группа, остальное – технические культуры.

- Не менее важна и благополучная реализации урожая…

- Масличные не храним, кроме подсолнечника и сои, лен, рапс до ноября реализовали по хорошей цене. Лен прекрасный предшественник озимых, на него есть спрос, и цена хорошая, это уникальная культура. Увеличим ее посевы на будущий год – с нынешних 700 га до 1800 га, завозим семена «серебристого льна». С продажей подсолнечника подождем до следующего года (у нас есть сушильные мощности). В этом году довольны и ценой на пшеницу – уже в декабре реализовали 18 тысяч тонн. Стараемся работать с предприятиями, находящимися в регионе. Так что в целом год выдался весьма удачный.

- Не потеряли ли в доходах работники предприятия от нововведений?

- Нисколько. Люди у нас «золотые», трудяги. Ребята получают и хорошую зарплату, и премии. Средняя зарплата у механизаторов 55 тыс.рублей, у кого-то и за 80 тыс.

- Ваше предприятие градообразующее, помогаете ли близлежащим сельсоветам?

- У нас в округе 7 поселений, помогаем им по мере сил. Само собой – очистка дорог, окашивание, отсыпка щебнем…Помогаем школам, детсадам, храмам, ни одно мероприятие не обходится без нашего участия. Футбольная команда нашего поселения, которую мы спонсируем, завоевала Кубок в этом году и стала лучшей в области. В прошлом году в Куликовке восстановили ДК – передали им здание бывшей столовой, да еще сделали ремонт на 7 млн. рублей. Будем и дальше оказывать помощь по мере возможности.

- Вопрос кадров на селе всегда злободневный, а как у вас?

- Кадры у нас не дефицит, но…Вот за 10 лет работы впервые образовалась молодая семья. Молодежь в село не идет, и это грустно, тревожно. В хозяйстве больше полугода вакантна должность агронома, но подыскать специалиста проблема. И это несмотря на то, что у нас пустуют 3 квартиры (в том числе, в райцентре), и зарплата хорошая. Зачастую и уровень подготовки в аграрных вузах не лучший – там «техника», которая в современных хозяйствах уже не используется. Отток молодежи из села – больной вопрос, и как его сегодня решить, непонятно.

- Сергей Васильевич, оглядываясь на прожитое, к какому выводу пришли - что главное для руководителя хозяйства?

- Не ошибается тот, кто ничего не делает. Как говорится, «если б сегодняшний ум и тогдашнее здоровье». Считаю, что благодарен судьбе, которая связала меня с сельским хозяйством, в котором уже 41 год. У каждого периода жизни свои плюсы. Разве плохо, когда знаешь, что вырастив урожай, у нас его купят по определенной цене? Сейчас такой определенности нет. Когда работал в «Рассвете» с авторитетным тогда руководителем, известным своим независимым характером, Владимиром Ивановичем Колодко, то многое понял, перенял. Он учил меня работать, возможно, потому и связал судьбу с сельским хозяйством, и я благодарен за это. Его заслуга в том, что в удаленном уголке Лебедянского района появился поселок городского типа Докторово, где были первые в районе асфальтированные улицы, центральное отопление, где молодоженам выделялась обставленная квартира. Другие хозяйства, более крупные не смогли этого сделать, а он смог, благодаря упорству, настырности. Все зависит от человека, руководителя. Где-то надо ломать, а где-то жалеть, нужен «кнут и пряник», а наша задача – помогать людям. Главное для меня – быть с людьми.

В канун Нового года хочется пожелать, чтобы предстоящий год был лучше уходящего. Главное, чтоб мы были здоровы, а остальное все можно сделать.

Владимир КУЛИК. Фото автора.