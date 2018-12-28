В новый год - с программой созидания

Но достаточно оглядеться вокруг и делаешь вывод, что улучшения налицо – преобразились дворовые территории, стало больше порядка, у самих жильцов многоквартирных домов «проснулось сознание собственника». И они активно используют свое право выбора управляющей компании – той, которой доверяешь.

На рынке коммунальных услуг ГУК «Привокзальная» за 9 лет работы показала не просто жизнеспособность, а эффективность управления жилищным фондом. Всего в ведении УК - «Привокзальная», «Слобода» и «Микрорайон 19» свыше 250 домов общей площадью более 550 тыс. кв м. Работы каждой год невпроворот, и нынешний - не исключение. По программе Фонда капремонта отремонтированы и приведены к единому архитектурному решению фасады домов по улице Зегеля. А всего в уходящем году программой капремонта было охвачено более 30 многоквартирных домов (причем сами жильцы активно участвовали в благоустройстве дворов). Все работы проведены качественно и в срок, в результате количество заявок на ремонт и обслуживание от жителей этих домов сократилось в разы. Определен и предстоящий фронт работ на следующий год.

– Предстоит благоустроить дворовые территории 10 многоквартирных домов, будем строить 9 новых контейнерных площадок к 27 МКД, проводить демонтаж дымовых труб старых котелен, заниматься заменой лифтов, - отмечает руководитель ООО «ГУК «Привокзальная», депутат Липецкого горсовета Юрий Шкляров. - Мы нацелены на долгосрочную качественную работу в интересах горожан, цель которой - обеспечить людям комфортное проживание. В преддверии Нового года хочется пожелать близким, как и всем липчанам, здоровья, чтобы предстоящий год был лучше, хоть на чуточку, уходящего, исполнения желаний в новогоднюю ночь и хороших новогодних каникул!

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