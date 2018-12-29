2018-12-29T12:51:41+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил оптикой жителей пяти тысяч елецких домохозяйств

«Ростелеком» завершил очередной этап строительства волоконно-оптических линий связи в Липецкой области
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К концу 2018 года услуги связи по сети GPON (Gigabitpassiveopticalnetwork – гигабитная пассивная оптическая сеть) стали доступны жителям пяти тысяч домохозяйств Ельца и Елецкого района.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«В 2018 году мы охватили «оптикой» елецкие районы: Аргамач, Ольшанец, Солидарность, сёла Лавы, Казинка, Паниковец. Потенциал сети GPON позволит абонентам несколько десятилетий не заботиться о расширении линии для получения доступа к дополнительным мультимедийным сервисам, а подключать инновационные услуги по существующей оптоволоконной сети.В 2019 году мы продолжим строительные работы, чтобы обеспечить максимальный охват волоконно-оптическими линиями связи Елец и Елецкий район».

Технология GPON позволяет выходить в Интернет на скорости до 1 Гбит/с. .Каждый абонент подключен к сети волоконно-оптическим кабелем, который заводится прямо в дом. Это обеспечивает высокую надежность и безупречное качество соединения. Кабель надежно защищен от природных катаклизмов и других негативных воздействий внешней среды. Помимо телефонии, высокоскоростного интернета и интерактивного телевидения, GPON позволяет подключить сервисы «Умного дома»: видеонаблюдение, систему безопасности и другие опции. Они помогают обеспечивать безопасность жилья и контролировать придомовую территорию даже в отсутствие хозяев. «Умные» датчики отреагируют на движение, открытие окон и дверей, дым или затопление. Хозяин оперативно получит сигнал через PUSH-уведомление, SMS или по электронной почте.

реклама Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

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