2018-12-30T19:44:54+03:00
Происшествия

Блогеры сообщают о вспышке дизентерии на молочном заводе под Липецком

Не исключено, что продукцию поставляли в детские сады Москвы, где на прошлой неделе отравились малыши
Юлия КЛЮЕВА
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Вспышка дизентерии на молочном заводеВспышка дизентерии на молочном заводеФото: "КП" Архив
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Малыши детских садов на юго-востоке Москвы отравились липецким творогом. У 19% работников молочного предприятия в Липецкой области обнаружили специфические маркеры в крови, что говорит об инфицировании. Производство творожной продукции приостановили. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм".

Специалисты провели исследования, в результате которых выяснилось, что больные заразились дизентерией. Роспотребнадзор проводит все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.

По информации одного из телеграмм каналов, вспышка дизентерии произошла на Чаплыгинском молочном комбинате в Липецкой области. Однако, подтвердить или опровергнуть данную информацию пока невозможно. Телефоны завода не отвечают.

Отметим, что продукция предприятия продается во всех магазинах Липецка и области, а также в соседних регионах.

Напомним, на прошлой неделе у малышей из детских садов Москвы проявились одни и те же симптомы: поднялась высокая температура, заболел живот, началась диарея и рвота. Активисты родительского комитета рассказали "КП", что случаи дизентерии лабораторно подтвердились в 6 детских садах столицы. Детские сады закрыли на карантин.

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