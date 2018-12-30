Блогеры сообщают о вспышке дизентерии на молочном заводе под Липецком

Малыши детских садов на юго-востоке Москвы отравились липецким творогом. У 19% работников молочного предприятия в Липецкой области обнаружили специфические маркеры в крови, что говорит об инфицировании. Производство творожной продукции приостановили. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм".

Специалисты провели исследования, в результате которых выяснилось, что больные заразились дизентерией. Роспотребнадзор проводит все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.

По информации одного из телеграмм каналов, вспышка дизентерии произошла на Чаплыгинском молочном комбинате в Липецкой области. Однако, подтвердить или опровергнуть данную информацию пока невозможно. Телефоны завода не отвечают.

Отметим, что продукция предприятия продается во всех магазинах Липецка и области, а также в соседних регионах.

Напомним, на прошлой неделе у малышей из детских садов Москвы проявились одни и те же симптомы: поднялась высокая температура, заболел живот, началась диарея и рвота. Активисты родительского комитета рассказали "КП", что случаи дизентерии лабораторно подтвердились в 6 детских садах столицы. Детские сады закрыли на карантин.