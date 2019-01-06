2019-01-06T14:46:06+03:00
Общество

В Липецке никто не продает мини-пигов

Липчане не знают, где купить символ Нового года
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в 3 раза вырос интерес к мини-пигамВ Липецке в 3 раза вырос интерес к мини-пигамФото: "КП" Архив
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По восточному календарю год Свиньи наступит только 5 февраля. К приходу новой повелительницы года личане начали готовиться заранее. И если некоторым достаточно купить фигурку символа года, то многим захотелось завести мини-пига.

В Липецке купить декоративного домашнего животного оказалось довольно непросто. В зоомагазинах города мини-пигов нет. "Я хозяйке говорила, что нужно привезти морских-свинок или мини-пигов, а она купила кроликов", - ответили корреспонденту "КП" в одном из зоомагазинов.

Как сообщили в пресс-центре сервиса объявлений Юла, в преддверии Нового года интерес липчан к мини-пигам заметно вырос. В декабре горожане стали в 3 раза чаще искать декоративных свинок. Однако, в Липецке подобных предложений найти не удалось.

- В среднем мини-пигов продают за 10 500 рублей, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-центре сервиса объявлений Юла. - Пик предложений пришелся на конец декабря. Чаще всего мини-пигов продают жители Москвы, Алтайского края, Свердловской и Ленинградской областей.

Кстати, многие ищут декоративных хрюшек для фотосессий. Аренда животного стоит в среднем 2500 рублей.

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