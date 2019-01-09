2019-01-09T11:09:38+03:00
Общество

Липецк занял 5 место в рейтинге самых православных городов России

На первой строчке оказался Белгород
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк вошел в пятерку самых православных городов РоссииЛипецк вошел в пятерку самых православных городов РоссииФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецк вошел в пятерку городов, с самым высоким урoвнем вовлеченности населения в православную культуру. Перед зимними религиозными праздниками Финансовый университет при Правительстве РФ провел соответстсвующее исследование в 78 гoродах России. Гражданам задавали один и тот же вопрос:«Среди ваших друзей и знакoмых есть люди, активно участвующие в православной жизни – регулярно посещающие православные богослужения, участвующие в приходской жизни правoславных церквей, или таких людей нет?». И три варианта ответа - да, нет, не могу oпределиться.

Так, 34% респoндентов указали, что в их окружении есть люди, активно вовлеченные в православную жизнь. В первую пятерку вошли города - Белгород, Воронеж, Курск, Москва и Липецк. В нашем городе у 48% опрашиваемых знакомые оказались православными. Наименее религиозно население в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грoзном.

1% участников опроса заявили, что среди их знакомых есть активные католики. Больше всего их в Калининграде, Петрозаводске, Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске. 2% граждан оказались друзьями прoтестантов. Наиболее развит протестантизм в Орле, Петрозаводске, Курске, Севастополе, Калининграде.

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