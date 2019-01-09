В новогодние праздники липчане 80 раз пожаловались на сосульки

В первую неделю Нового года с улиц Липецка вывезли более 26 тысяч кубометров снега. На дороги вышло более 100 единиц спецтехники, израсходовано свыше тысячи тонн пескосоляной смеси и 190 тонн соли. Расчищают как центральные магистрали города, так и проезжие части удаленных районов. Как сообщили в управлении благоустройства, уборка улиц велась в круглосуточном режиме.

В эту среду, 9 января, около 100 единиц спецтехники вышли расчищать дороги. За сутки с улиц вывезли 2,5 тысяч кубометров снега. Дороги посыпают пескосоляной смесью и солью. Работы продолжаются на улицах Плеханова, Гагарина, 60 лет СССР, Вермишева, площади Заводская.

Во время новогодних каникул за состоянием дворов в областном центре через камеры следили сотрудники департамента ЖКХ. На проблемные места выезжали "мобильные бригады". В период праздников в департамент поступило более 80 обращений. Горожане жаловались на наледь и сосульки, свисающие с крыш домов.

Напомним, что сообщить о недобросоветсной работе управляющей компании липчане могут по телефону 522-639.