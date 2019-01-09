В 2019 году липчане полетят в 6 городов по льготным билетам

В 2019 году Росавиация субсидирует часть перелетов. Список маршрутов уже утвержден. По информации с сайта Росавиации, авиаперевозки по специальному тарифу будут выполнять десять авиакомпаний. Из федерального бюджета им выделяется 3,811 миллиардов рублей на выплату субсидий. 2, 858 миллиардов направляется на субсидироване полетов с Дальнего Востока и обратно. 571,77 миллион рублей - в Симферополь и обратно. 381,18 миллион рублей - в Калининград и к месту назначения.

Купить билет по специальному тарифу могут россияне: в возрасте до 23 лет; женщины свыше 55 лет; мужчины старше 60 лет; инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, сопровождающий ребенка-инвалида; инвалид с детства II или III группы. Также на льготу имеют право члены многодетной семьи, имеющие документы, подтверждающие данный статус. И лица до 18 лет, на имя которых оформлена путевка в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан».

Липчане тоже смогут летать по специальному тарифу. В 2019 году из Липецкого аэропорта можно будет улететь в Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Сочи и обратно. Для оплаты 61% стоимости перелета по данным направлениям возьмут из бюджета Липецкой области. 50% - софинансирование региона в направлении до Симферополя.