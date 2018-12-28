Павел Путилин: Свою работу мы выстраивали с учетом наказов избирателей

В 2018 году депутаты Липецкого областного Совета на сессиях приняли 85 законов и 269 постановлений. Это в 2,5 раза больше, чем было запланировано. Ряд законодательных инициатив регионального парламента направлено в ГосДуму.

Шесть раз вносились изменения в главный финансовый документ региона. В итоге областной бюджет за год по доходам вырос на 4,5 млрд. рублей, с 50,2 млрд. рублей до 54,7 млрд. рублей.

- Принятие регионального бюджета – один из главных вопросов, который рассматривают депутаты. В течение всего года парламентарии выстраивали его с учетом приоритетных задач нашей области и пожеланий избирателей. Дополнительные средства были направлены на новые меры поддержки для семей с детьми, учащихся, пенсионеров, - отметил Павел Путилин.

В этом году для студентов-медиков, обучающихся по программам ординатуры, установлена выплата в размере до 150 тыс. рублей. Депутаты расширили категорию лиц, имеющих право на льготный проезд. Отнесли сюда школьников и студентов из малообеспеченных семей, а также учащихся, у которых оба или единственный родитель являются неработающими инвалидами.

В связи с пенсионной реформой в регионе были все действующие меры поддержки с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

На завершающей сессии в этом году принято решение поддержать молодых мам в возрасте от 18 до 24 лет, родивших первого ребенка. Они получат из областной казны 85 тысяч рублей.

Кроме того, с нового года будут проиндексированы на 20% выплаты на питание школьникам и студентам, а также на содержание детей в опекунских и приемных семьях, увеличен размер выплат для детей-сирот на ремонт жилья.

- Наша экономика растет, а значит, мы не только выполним все социальные обязательства перед жителями, но и сможем направить дополнительные средства на создание комфортной среды и развитие социальной инфраструктуры. В бюджете будущего год уже предусмотрены деньги на увеличение зарплат, реализацию новых экологических проектов, переселение из ветхого и аварийного жилья, строительство школ, садов, медицинских учреждений, - отметил Павел Путилин.

С учетом майского указа президента скорректированы приоритеты Стратегии социально-экономического развития области. Поставлена задача в течение ближайших 5 лет увеличить доходы жителей на треть, снизить долю бедного населения, а также повысить продолжительность жизни липчан.

- Самое главное, это перевод школ в одну смену, обеспечение малышей от 1 года до 3 лет местами в дошкольных учреждениях, качественная медицина в шаговой доступности, окончательное формирование в регионе системы обращения с твердыми бытовыми отходами, - сказал Павел Путилин.

Свою работу областные парламентарии выстраивали с учетом наказов избирателей. Встречи с жителями проводятся регулярно во всех районах области. Только в региональную приемную Дмитриева Медведева к депутатам поступило почти 5 тысяч обращений. Еще 900 просьб и предложений прозвучала на приемах в облсовете.

- Встречи с нашими жителями – самое главное в работе депутата. Важно и дальше слышать их мнение и учитывать его в принимаемых законах. Уверен, совместными усилиями в будущем 2019 году мы добьемся еще больших результатов, - подытожил спикер регионального парламента.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.