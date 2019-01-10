У мэрии Липецка не получилось сделать каток на Комсомольском пруду

В Липецке не будет катка на Комсомольском пруду. Чиновники пытались воплотить в жизнь идею с «Портала неравнодушных», но не получилось. Напомним, инициатива появилась на «портале» в начале ноября. Как известно, воду в Комсомольском пруд на зиму сливают, и в 90-х территорию превращали в ледовую площадку. Но после реконструкции пруда это делать перестали. Тогда чиновники ссылались на технические трудности, из-за которых лед может провалиться.

В этом году мэр города Сергей Иванов решил поддержать инициативу и пообещал горожанам каток. Рабочие сразу взялись за дело: расчистили территорию, установили ограждение в виде полукруга, построили опалубку для льда и даже начали заливать. Но очевидно что-то пошло не так.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, сюрпризы возникли во время наморозки льда – рабочие четыре раза заливали поверхность, но вода до конце на замерзала, и это несмотря на крепкие январские морозы. В итоге пришли к выводу, что накопившийся на дне пруда ил сыграл роль тепловой подушки, которая не дает образоваться прочному льду во всей площади. Зато теперь липчане точно знаю, что 10 лет их не обманывали – Комсомольский пруд действительно больше непригоден для катка.

Так что показаться на площадке освещенной сказочными арками, снеговиками-музыкантами и волшебной каретой не получится. Но любители могут встать на коньки у дворца спорта «Звездный» на главном городском катке, где до марта будет работать большое ледовое поле с искусственным льдом.