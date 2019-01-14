2019-01-14T16:14:39+03:00
Общество

Работники НЛМК стали лучшими инженерами и изобретателями региона

От предприятия в двух конкурсах участвовало 29 инженеров
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Сразу 15 работников НЛМК стали победителями областных публичных конкурсов «Инженер года-2018» и «Изобретатель и рационализатор года -2018», которые ежегодно проводятся при участии администрации региона.

От предприятия в двух конкурсах участвовало 29 инженеров, которые представили на суд жюри авторские проекты по актуальным техническим проблемам. Разработки 11 из них назвали лучшими в конкурсе «Инженер года» в категориях «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

Еще четыре представителя НЛМК стали победителями конкурса «Изобретатель и рационализатор». Внедрение их предложений повышает эффективность работы оборудования и уровень автоматизации технологических процессов, улучшает качество продукции и открывает новые возможности природоохранных технологий.

Церемония награждения лучших инженеров и рационализаторов Липецкой области состоится в первом квартале 2019 года.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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