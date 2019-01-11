В Липецкой области за год на работе погибли 15 человек

По данным инспекции труда, за год в Липецкой области произошло 57 несчастных случаев на производстве, которые обернулись тяжелыми последствиями. Из них 13 случаев со смертельным исходом, 5 групповых ЧП, в которых погибли два работника и 39 случаев с тяжелыми травмами.

Всего за год в Липецкой области на работе умерли 15 человек. Из них трое погибли в строительных организациях, 2 – в транспортных, а также по одному человеку в сферах сельского хозяйства, торговли, образования, сбора отходов, государственного управления и деятельности в области информации и услугах. Анализ распределения количества несчастных случаев со смертельным исходом за 12 мес. 2018 года (15 погибших) в зависимости от вида (типа) показывает, что травмирование произошло по следующим видам (типам): 4 случая произошли в результате падения с высоты; 4 случая при воздействии движущихся элементов оборудования; 3 случая - поражение электричеством (в том числе - 1 - природного характера), 2 случая – противоправные действия, 2 случая – транспортные происшествия. Из погибших 4 человека упали с высоты, троих ударило током, двое погибли в ДТП, еще 4 погибли от оборудования и двое от противоправных действий.

Из 39 тяжелых несчастных случаев по 6 были в сельском хозяйстве, рыбоводстве и строительстве, 9 – в обрабатывающих производствах, по 4 случая в здравоохранении и транспортировки, 3 – в коммунальных организациях, по 2 – в в торговле и образовании. Также по одному случаю было в организациях связанных с электроэнергией, добычей полезных ископаемых и в сфере услуг. По одному групповому ЧП было в сельском хозяйстве, строительстве и образовании, и два – в здравоохранении. Рабочие травмировались при падении с высоты, получали ожоги, удары током, попадали под обвалы и получали травмы от огня.

Самые травмоопасные отрасли – промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и здравоохранение. Наиболее травмоопасные работы – на высоте, с оборудованием и электричеством. Большинство несчастных случаев произошли из-за плохой организации работ, которая чаще отмечается в строительстве. Также распространенные причины нарушения безопасности и нарушения требований труда самими пострадавшими.