В выходные липчане 17 раз пожаловались на плохую уборку дворов от снега

В эти выходные дворы Липецка расчищали около 400 дворников и 20 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. "Мобильные бригады" через уличные видеокамеры следили за состоянием городских территорий, выезжали на проблемные места. Таковыми оказались улицы Циолковского, Гагарина, Папина, 40 лет Октября, а также ряд улиц в районе поселка Силикатный. Также трудности возникли при расчистке межквартальных проездов по проспекту Победы, улицы Доватора, Юных Натуралистов, Свиридова, Терешковой.

На крышах домов по улицам Советская, Пушкина, Циолковского, Липовская, Семашко, Первомайская, Папина, а также в Студенческом городке и поселке Силикатный образовались сосульки. Их ликвидировали управляющие компании. Однако, отметим, что с крыш многих домов города продолжают свисать ледяные глыбы. В редакцию "КП-Липецк" пожаловались жители улицы Студеновская на Соколе и Сырского Рудника.

С 12 по 13 января на горячую линию департамента поступило 17 жалоб на некачественную уборку улиц и дворов города. Звонили жители 9 микрорайона, улиц Гагарина, Вавилова, Кривенкова, Энгельса, Белорусская. По данным обращениям пообещали принять меры.

Водителей просят, по возможности, не оставлять машины во дворах. Часто спецтехника не может выполнить свою работу, так как мешает личный транспорт. Напомним, сообщить о некачественной работе управяющих компаний можно по телефону 522-639.