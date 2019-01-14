2019-01-14T15:25:52+03:00
Экономика

Липецкие энергетики МРСК Центра объявили учения по борьбе с потерями в электрических сетях

Липецкэнерго начинает работы по цифровой трансформации электросетевого комплекса региона
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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» объявил открытыми региональные учения на территории Грязинского и Чаплыгинского районов. Энергетики проведут здесь комплексное обследование линий электропередачи и трансформаторных подстанций, а также оснастят их современным интеллектуальным учётом. Целью этих действий является снижение потерь в электрических сетях и реализации концепции компании «Россети» по цифровой трансформации. Она предполагает полное преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры до 2030 года. Один из первых этапов этой масштабной работы – это модернизация и внедрение высокотехнологичных систем учета.

Так до 31 марта в двух районах Липецкой области будет обследовано1 300 воздушных линий 0,4 – 10 кВ и установлено больше тысячикомплексов учёта.За два с половиной месяца будет выполнен годовой объем работ. В результате диспетчеры Липецкэнерго смогутвидеть на мониторах конкретную трансформаторную подстанцию, где произошло технологическое нарушение. Как следствие, времянеобходимое для ликвидации неполадок сократиться на треть. Объем же потерь электроэнергии в результате учений уменьшится на 10 %, что приведёт к повышению качества электроснабжения.

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- Основной источник потерь – воровство электроэнергии. Сегодня суммы, которые мы недополучаем, исчисляются миллионами рублей. Это те деньги, которые должны идти на реконструкции воздушных линий и подстанций, на ремонты и строительство новых объектов. Интеллектуальная система учета позволит выявить тех, кто не хочет корректно платить за потребленное электричество. Соответственно станет больше средств на развитие электросетевого комплекса и обеспечение надежного электроснабжения Липецкой области, - объяснил руководитель штаба учений, главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Владимир Тихонов.

В учениях примут участие 172 человек и 47 единиц специальной техники из всех районов Липецкой области.

Энергетики предупреждают, что во время проведения работ по монтажу интеллектуального учета возможны перерывы в электроснабжении потребителей Чаплыгинского и Грязинского районов. Это вынужденная мера, которая связана с необходимостью обеспечить безопасность персонала электросетевой компании и жителей во время проведения работ. Графики работ будут формироваться с учетом пожеланий глав муниципальных образований. Графики отключений будут опубликованы на официальном сайте МРСК Центраwww.mrsk-1.ru (в разделе «Потребителям - Передача электроэнергии - Плановые отключения» или в разделе «Информация об отключении - Сообщить об отключениях»). Также узнать время и дату плановых отключений можно по телефону прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115 и в единой диспетчерской службе каждого муниципального образования.

Реклама Фото пресс-службы Липецкэнерго

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