2019-01-15T15:43:51+03:00
Общество

Ветераны НЛМК отдохнут в санатории «Парус»

150 путевок для бывших металлургов приобрел благотворительный фонд «Милосердие»
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Ветераны НЛМК в январе смогут бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в загородном санатории-профилактории «Парус». 150 путевок для заслуженных металлургов приобрел социальный партнер предприятия - благотворительный фонд НЛМК «Милосердие».

Социальный проект реализуется по инициативе руководства компаниии и помогает поддерживать интерес пожилых людей к активному образу жизни и физическому долголетию. Во время двухнедельного отдыха ветераны смогут пройти полный курс санаторного лечения и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Их также ждет насыщенная культурная программа, которая включает тематические вечера, концертные выступления.

Санаторный отдых для заслуженных ветеранов при поддержке фонда «Милосердие» организуется уже не первый год. Ежегодно на социальную поддержку своих бывших работников предприятие направляет более 40 млн рублей.

«Сегодня ветеранская организация комбината объединяет около 14 тысяч человек. Благодаря социальным программам комбината наши ветераны не чувствуют себя забытыми - они получают материальную поддержку, помощь в решении бытовых проблем, медицинское обслуживание, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях города и предприятия. В этом году мы продолжим работу, чтобы привлечь еще больше наших ветеранов к активному участию как в спортивно-оздоровительных мероприятиях, так и в общественной жизни комбината», — сообщил председатель Совета ветеранов НЛМК Борис Косолапов.

В 2018 году при поддержке НЛМК для более 2000 ветеранов организовали посещение фитнес-клуба, бассейна, занятия скандинавской ходьбой. Кроме физкультурно-оздоровительных мероприятий организованы экскурсионные поездки по историческим местам Липецкой области, экскурсии на комбинат, встречи с молодыми работниками, занятия на курсах компьютерной грамотности.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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